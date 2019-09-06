شكرا لقرائتكم بعثة الذئاب تصل اليوم بعد معسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود اليوم الجمعة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى القاهرة قادمة من كرواتيا بعد اسدال الستار على معسكر الاعداد الخارجي الذي خاضه ذئاب الجبل لمدة 9 أيام استعدادا للموسم الجديد.

وكان المقاولون بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر كرواتيا، حيث تعادل ذئاب الجب سلبيا في المباراة الأولى أمام القادسية الكويتي، واكتسح المقاولون شباك أرجيتزا السلوفيني برباعية نظيفة في المباراة الثانية، فيما تعادل المقاولون في المباراة الثالثة سلبيا أمام لكوموتيف الكرواتي.

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من جانبه أكد المهندس محمد عاظل فتحي عضو مجلس ادارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على المكاسب العديدة التي حققها ذئاب الجبل خلال المعسكر الثالث في اعداد المقاولون للموسم الجديد.

ومن المرتقب أن يخوض فريق المقاولون عدة مباريات ودية مع فرق مصرية بعد العودة وقبل انطلاق الموسم الجديد للاطمئنام على جاهزية الفريق بصورة كاملة خاصة بعد انضمام الصفقات الجديدة التي لم تلحق بالمعس