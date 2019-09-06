شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة هادي من رئاسة الميناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
قدّم هادي أحمد استقالته من رئاسة الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، لأسباب وصفها بالخاصة. ويعد أحمد واحداً من أهم نجوم الكرة العراقية على مدى تاريخها الطويل، وسبق له أن قاد الميناء لاعباً ومدرباً وإدارياً.
وقدّم مدرب حراس مرمى الزوراء عامر عبدالوهاب استقالته من تدريب الزوراء. وأشارت مصادرإلى أن نية الإدارة تتجه لاختيارعماد هاشم ليكون بديلاً لعبدالوهاب.
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