رازوفيتش: البطولة فرصة لاكتشاف المواهب

أكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للظفرة، أنه يتطلع إلى تحقيق الانتصار الثاني في مسابقة كأس الخليج العربي عندما يواجه خورفكان اليوم، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بشكل جيد في ظل وجود المجموعة التي شاركت في المباراة الأولى في المسابقة. وقال: المسابقة فرصة جيدة للاعبين الشباب لإبراز مواهبهم؛ كونها منافسة يعمد المدربون فيها إلى الاستعداد للدوري وجمع النقاط.

وأشار رازوفيتش إلى غياب مسعود الحمادي للإصابة، وخلف الحوسني لعدم جاهزيته البدنية، مبيناً أن الثنائي سيعود قريباً للمشاركة مع الفريق في الاستحقاقات المقبلة. وأبدى مدرب الظفرة رضاه عن لاعبي الفريق المتواجدين في القائمة الحالية، مؤكداً أنه يشاهد عدداً من اللاعبين المحليين لضمهم لكشف الفريق، مشدداً على أن أي لاعب لا يشكل إضافة لا يمكنه الانضمام للفريق، كما كشف عن أنه يفاضل بين عدد من الأسماء لاختيار الأجنبي الرابع.

أما عن مردود أجانب الفريق الحاليين فقال: الثلاثي المتواجد يعملون بجد مع الفريق والانسجام جيد فيما بينهم واللاعبين المحليين، ويشكل الفريق كعائلة واحدة.

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وعبر رازوفيتش عن إعجابه بالأداء الجيد والمنظم لفريق خورفكان القادم لدوري الأضواء في هذا الموسم، بحسب مشاهدته للمنافس خلال مباراتيه أمام الجزيرة والنصر، معبراً عن إعجابه بالفريق.

من جانبه أشار خالد بطي مدافع الظفرة إلى جاهزيتهم للمباراة، مؤكداً رغبتهم في مواصلة ما قدمه الفريق في الجولة السابقة، وتأكيد جاهزيتهم للموسم الجديد. وقال بطي إن خورفكان فريق مميز برغم حداثة تجربته، مؤكداً أن احترام المنافس هو طريق الفوز.

هذا وقررت إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة تكريم سيف محمد لاعب فريق خورفكان الحالي والظفرة السابق؛ لما قدمه مع الفارس في فترة انضمامه للفريق..