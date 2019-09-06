شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يواجه الفجيرة.. وقمة بين العين والجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي بإقامة 3 مباريات حيث يلتقي الوصل مع الفجيرة في زعبيل، على أن يواجه الظفرة ضيفه خورفكان، ليكون ختام اليوم الأول مع موقعة الجزيرة والعين.

أما يوم غد فستلعب 3 مباريات، تبرز فيها قمة النصر مع شباب الأهلي، بينما يلاقي الوحدة ضيفه بني ياس، في حين سيحل الشارقة ضيفاً على عجمان.

الجزيرة * العين

سيكون استاد محمد بن زايد في التاسعة والربع مساء اليوم على موعد مع قمة نارية، حين يستقبل الجزيرة صاحب الأرض ضيفه العين لحساب المجموعة الأولى.

ويدخل فخر العاصمة لقاء اليوم بحثاً عن تلميع الصورة ومصالحة الجماهير، عقب الخسارة القاسية التي مني بها في المرحلة السابقة أمام شباب الأهلي برباعية، ما تسبب في تجمد رصيده عند 3 نقاط من مباراتين.

وسيعاني الفريق المضيف، من غياب غالبية عناصره الأساسية بسبب ارتباطاتهم الدولية، ما سيضع المدرب ستريبل أمام تحدي تأمين البديل القادر على سد الثغرات، خاصة في الشق الهجومي.

ويدرك المضيف أنه بأمس الحاجة إلى فوز معنوي، قبل الدخول في حلبة المنافسة في دوري الخليج العربي، وإن كان المدير الفني سيسعى إلى الزج بالثلاثي الأجنبي من أجل تقديم أوراق اعتمادهم في حال إبلال بعضهم من الإصابات الطفيفة التي عانى منها سواء البرازيلي كينو أو الصربي ميلوس، في الوقت الذي انضم به الجنوب إفريقي سيريرو إلى منتخب بلاده.

أما العين الذي نال نقطة واحدة من مباراة واحدة لعبها أمام شباب الأهلي، فسيتطلع إلى تحقيق الفوز الأول تحت إشراف المدرب الكرواتي ليكو.

ولن يكون الزعيم أفضل حالاً من المضيف، خاصة أنه سيفتقد بدوره عناصره الدوليين، إلى جانب الهداف الجديد لابا كودجو الذي سجل الثنائية الأولى له هذا الموسم في مرمى «الفرسان» بعدما تم اختياره لتمثيل منتخب بلاده.

وسيأمل المدرب ليكو أن يكون البرازيلي كايو جاهزاً لخوض المباراة الرسمية الأولى مع الزعيم وتشكيل ثنائي خطير مع الجزائري مزيان، مع السعي إلى تقديم الفريق لأداء أكثر صلابة دفاعياً، بعدما تسببت بعض الهفوات في خسارة نقطتين في الجولة الأولى من عمر المسابقة التي غاب الزعيم عن منصات التتويج بها في العقد الأخير.

الوصل * الفجيرة

يخوض الوصل ثالث ترتيب المجموعة الثانية (3 نقاط من مباراة واحدة) في السابعة مساء اليوم ثاني مبارياته ضمن المجموعة الثانية حين يستقبل على أرض ملعبه في زعبيل ضيفه الفجيرة السادس (نقطة واحدة من مباراتين).

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ويدخل الوصل لقاء اليوم وسط ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه، عقب تجاوز الهلال السوداني في مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

ويبحث الإمبراطور عن فوز جديد بعدما سجل انتصاره الأول في المرحلة السابقة على حساب حتا، وإن تحقق ذلك بطريقة دراماتيكية.

وقد يعمد المدرب الروماني ريجيكامب إلى تجربة بعض البدلاء، خاصة مع خوض الفريق لثلاث مباريات رسمية حتى الآن في أقل من أسبوعين.

وتكمن قوة الفريق الأصفر في تألق اللاعب البرازيلي ليما الذي تمكن من تسجيل 4 أهداف في أول 3 مباريات رسمية هذا الموسم.

أما الضيف الذي نجح في كسب نقطة في المرحلة السابقة بالتعادل مع عجمان، فسيسعى جاهداً إلى تعويض ما فاته والبحث عن الفوز الأول تحت قيادة مديره الفني الجزائري مجيد بوقرة.

وأضاع الذئاب الفوز في المرحلة السابقة، حين تقدم على البرتقالي بهدفين، قبل أن يعود ويخرج متعادلاً من المباراة.

الظفرة * خورفكان

يلتقي الظفرة ثالث ترتيب المجموعة الأولى (3 نقاط من مباراة واحدة) في السابعة مساء اليوم ضيفه خورفكان (نقطة من مباراتين) على أرض استاد حمدان بن زايد.

قدم فارس الغربية أداء جيداً في المباراة السابقة، حين عاد من ملعب كلباء غانماً النقاط الثلاث، مستفيداً من تألق كتيبة المدرب رازوفيتش.

ويعتمد الفريق على قدرات الثنائي البرازيلي جواو بيدرو ودييغو جاريدل، بينما قد يعمد إلى الزج بالهولندي روشوفيل أساسياً.

وسيحذر فارس الغربية من المنافس الذي نجح في تقديم صورة جيدة في المرحلة السابقة، حين أجبر النصر على التعادل السلبي، ليحصد أول نقطة له في المسابقة بعدما كان قد مني بالخسارة في المرحلة الأولى أمام الجزيرة بالثلاثة.

وسيكون على المدرب كوميلي الزج بأفضل العناصر في تشكيلته، خاصة تلك التي ستشكل العمود الفقري في رهانات الفريق في مسابقة الدوري التي سيعود إليها بعد غياب عقد كامل من الزمن.