ستريبل: إصابة كينو وباتنا وكوسانوفيتش مقلقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الهولندي يورجن ستريبل المدير الفني للجزيرة عن تعرض البرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا والصربي كوسانوفيتش لإصابات متباينة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مشاركتهم في المباراة التي تجمع بين الجزيرة والعين اليوم بكأس الخليج العربي تعتمد على مدى تماثلهم للشفاء، معرباً عن قلقه من هذه الإصابات وفي هذا التوقيت.

وقال: «أثق في قدرة اللاعبين على استعادة نغمة الانتصارات اليوم أمام العين وتعويض الخسارة التي تعرض لها الجزيرة أمام شباب الأهلي دبي والتي جاءت صادمة لجميع أعضاء منظومة الفريق، ونتطلع اليوم للفوز وتقديم عرض جيد رغم غياب الدوليين».

وأضاف: «تجاوز اللاعبون آثار الخسارة في الجولة الماضية، وكانت الحصص التدريبية التي خاضها الجزيرة خلال الأيام الماضية بمثابة تحضير جيد للوقوف على العديد من الأمور الفنية التي من شأنها أن يقدم الفريق مستوى جيداً اليوم».

ومن جانبه، وجه مسلم فايز مدافع الجزيرة رسالة إلى جماهير فريقه واعداً بتقديم أفضل مستوى في الميدان، وأكمل بقوله: «العين فريق قوي وندرك جيداً كيف نخوض المباراة بتركيز بحثاً عن النقاط الثلاث التي تعزز موقع الفريق في جدول الترتيب بدور المجموعات».