نهيان بن زايد يشكر القيادة الرشيدة.. ويدعو للتفوق دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ لرعايته الدائمة للقطاع الرياضي، وتنمية حضوره في مشهد الريادة والتميز، مشيداً سموه بدعم وثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي؛ بتشكيله الجديد؛ حيث يجسّد هذا الدعم اهتمام القيادة الرشيدة، وحرصها على مواصلة مسيرة التنمية الرياضية بحوافز جديدة، ومبادرات نموذجية متطورة، وخطط طموحة تواكب مستجدات المرحلة المقبلة، وتعزز التفاعل الرياضي المجتمعي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد الذي عقد، أمس، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأعضاء: محمد ثاني مرشد الرميثي، والدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني، ومحمد حمد جابر الهاملي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، وعبد الله عبد العالي، وعبدالله الحميدان، وسويدان راشد الظاهري.

ورحب سموه بكافة أعضاء مجلس الإدارة الجديد في مستهل الاجتماع، وتوجه بالشكر للأعضاء السابقين، وأكد سموه أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ لتقديم التجارب المهمة التي تخدم تطلعات مجتمع ورياضة أبوظبي، وتعمل على تحقيق المزيد من النجاحات، متقدماً سموه بالتهنئة للأسرة الرياضية لانطلاق الموسم الجديد، داعياً سموه كافة الجهات والأندية وعموم الرياضيين إلى تقديم أقصى العطاءات والجهود؛ من أجل إعلاء راية الوطن في المحافل القارية والدولية.

وأوصى سموه بتكليف محمد ثاني الرميثي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور عارف الحمادي رئيساً للجنة التدقيق، وسويدان الظاهري رئيساً للجنة الاستثمار.

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ووجه سموه بضرورة مواصلة الاهتمام بالرياضة المجتمعية، والتنسيق مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة التعليم والمعرفة ودائرة الصحة «أبوظبي» والعمل على رفع مستويات التفاعل المجتمعي عبر مجموعة من المبادرات المهمة التي تعمل على المحافظة على المكتسبات، ورفد المرحلة المقبلة بمزيد من المنجزات التنموية لقطاع الرياضة المجتمعية، واطلع سموه على أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية، وما تتضمنه من أنشطة ومسابقات متنوعة بمختلف مناطق إمارة أبوظبي، بما يلبي احتياجات مجتمع أبوظبي، ويعزز حملات التثقيف والتوعية الرياضية؛ لجعل الرياضة نمط الحياة اليومية للجميع، كما وجه سموه بضرورة الاهتمام بالمنشآت الرياضية التي تدعم الخطط المستقبلية؛ لتطوير الرياضة المجتمعية.

واستعرض الاجتماع خطة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها أبوظبي لموسم 2019 -2020، وأوصى سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بهذا الخصوص، بالتنسيق مع دائرة السياحة والثقافة ومختلف الجهات الأخرى؛ للاستفادة من أثر تلك البطولات المهمة، وتعزيز مكتسبات الاستضافة سياحياً واقتصادياً.

وناقش الاجتماع في أجندة أعماله مستجدات قطاع كرة القدم، ووجه سموه بمنح الأندية مساحات أكبر؛ لوضع النظام المناسب من ناحية الهيكلة الإدارية والمالية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في كل نادي مع التشديد على ضرورة المحافظة على الملاءمة المالية والمتابعة الرقابية؛ من أجل المحافظة على عدم وجود التزامات تفوق الإيرادات، كما أشاد سموه بدور أندية أبوظبي في عملية الالتزام ودورها في المحافظة على التوازن المالي الموجود خلال الموسميين الماضيين، داعياً سموه للاستمرار بهذا النهج الذي يحقق للأندية نجاحات مهمة لمنظومتها الاحترافية الإدارية والمالية.

كما شهد الاجتماع الاطلاع على مقترح موازنة القطاع الرياضي لإمارة أبوظبي لعام 2020.