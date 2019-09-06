«الرابطة» تناقش متطلبات الجماهير مع الجهات الأمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الشرطة ظهر أمس في مقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي. ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وحضره العميد راشد سهيل آل علي رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وممثلو السلطات المختصة على مستوى الدولة.

تم خلال الاجتماع مناقشة متطلبات الجماهير المتعلقة بالأدوات والمواد التشجيعية وخدمات المأكولات والمشروبات بناء على الدراسة التي أجرتها الرابطة من مخرجات الاجتماعات التنسيقية مع الأندية، روابط الجماهير، وكذلك نتائج الاستبيان الذي طرحته الرابطة الموسم الماضي بشأن تقييم الخدمات المقدمة في الملاعب، والملاحظات والمقترحات التي تلقتها الرابطة عبر مختلف وسائل التواصل معها، وتم الاتفاق على دراسة جميع المواد المحظورة والمسموحة بعد استلام عينات من الأندية ومراعاة توفير شروط الأمن والسلامة، وعلى إثرها يتم اتخاذ القرار المناسب.

وتواصل الاجتماع بعرض مقترح رابطة المحترفين الإماراتية بشأن آلية تخصيص مقاعد جماهير الفريق الضيف، حيث تضمن المقترح تغيير موقع جماهير الفريق الضيف في بعض المباريات بناء على طبيعة المباراة وسعة الاستاد.

ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي مع الجهات الأمنية من أجل تفعيل التواصل وتذليل الصعاب التي قد تواجه الجماهير في ملاعب دورينا.