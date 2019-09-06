شكرا لقرائتكم خبر عن ريتشاردز «أسطورة سيتي» يسعد عشاق «السماوي» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد اللاعب المخضرم ميكا ريتشاردز أسطورة نادي مانشسترستي، الدور الكبير الذي تلعبه أبوظبي في وصول النادي الإنجليزي لهذه المرحلة العملاقة خلال العشر سنوات الماضية، متوقعاً أن يشهد «السيتيزن» مزيداً من الإنجازات في ال10 سنوات المقبلة.

وأوضح ريتشاردز، الذي لعب في موقع ظهير أيمن مع مانشستر سيتي منذ 2005 إلى 2014، وخاض 246 مباراة بقميص السيتيزنز، وكان أحد أعضاء الفريق الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012، أن أبوظبي كانت اليد الداعمة للنادي وعلى الكرة الإنجليزية بصفة عامة بعد انعكاس المنافسة القوية التي يقدمها «القمر السماوي» وهو ما يجعل النادي على موعد مع الإنجازات وقال إنه كلما تحقق الفوز بالبطولات زادت شعبية النادي في العالم.

وأشار إلى أن الجولة العالمية لكؤوس مانشستر ستي تسمح لجميع جماهير النادي بالوقوف بالقرب من إنجازات السيتيزن والتي بالطبع لم تأت بالسهل خلال موسم حافل بالمتغيرات تحصل من خلاله النادي على 6 كؤوس عبر مختلف المراحل العمرية، وقال إن الجولة الحالية تقرب الكؤوس للجماهير في 12 دولة ستستضيف الجولة العالمية لكؤوس مانشستر ستي.

تقدم جولة كؤوس مانشستر ستي حالياً في الإمارات، والتي تحظى بدعم محلي من اتصالات وريكسونا، تجربة استثنائية ومؤثرة للمشجعين، مع تجهيز نموذج لغرفة ملابس الفريق في استاد الاتحاد، وتتيح الجولة العالمية لمشجعي النادي فرصة التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس الست وإمكانية الفوز بالجوائز.

وقال ريتشاردز إن جماهير النادي بدولة الإمارات في تزايد ملحوظ خاصة في السنوات الماضية وقال: لقد تم فتح عدد من الأكاديميات في أبوظبي ودبي، فبعد أن كان هناك فقط 140 طالباً أصبحوا الآن أكثر من ألف يمارسون التدريبات ويستطيعون التطور وخلال السنوات القادمة سيظهر منهم العديد من المواهب للمستقبل.

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وأضاف: «أنا أتطلع لملاقاة المشجعين في ياس مول يوم غد السبت في هذا الحدث الذي لا يعد مجرد احتفال بالإنجاز الذي حققه مانشستر ستي، وإنما يحتفي بكرة القدم بشكل عام لقد أمضيت مع النادي فترة طويلة ابتداءً من فرق الشباب، وصولًا إلى الفريق الأول، وقد شهدتُ العديد من النجاحات الكبيرة التي حققها النادي.

وأكد أن كأس بطولة دوري أبطال أوروبا يظل هو الطموح الأكبر لمانسشتر سيتي، مؤكداً أن طموحاتهم في الموسم المقبل تنصبّ تجاه نيل لقب الأبطال.

وأوضح أن «السيتيزن» كان يصل إلى مراحل متقدمة في المنافسة على دوري الأبطال ولكن سوء الحظ وصعوبة المنافسة على نيل الرقم واحد في كل البطولات جعل الأمر صعباً، وقال مان ستي فريق عملاق وهو الآن يحضر لبناء جيل جديد من الشباب لتحقيق دوري الأبطال في الموسم المقبل.

واعترف أسطورة مانشستر سيتي بأن هناك منافسة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن يظل ليفربول هو الفريق الأقرب خلال المرحلة الحالية، واصفاً التنافس مع أبناء المدرب يورجن كلوب أشبه بلعبة القط والفار بالموسم الحالي.

وقال: كل المباريات تظل مهمة بالنسبة لنا والفريق أصبح لديه بالخط الاحتياطي 24 لاعبًا والمستوى أصبح متقارباً وسيظهر ذلك خلال الموسم الحالي الذي سيتم في إراحة بعض العناصر المؤثرة خاصة في مرحلة حسم الدوري.

وعن الظهور المبهر للاعبين العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز قال ميكارد ريتشاردز: بالتأكيد هناك تطور كبير لدى اللاعبين العرب، خاصة على سبيل المثال المصري محمد صلاح مع ليفربول والجزائري رياض محرز معنا في السيتي وهذا يعود لعقلية المدرب الجيد الذي باستطاعته أن يفجر إمكانات اللاعبين ويدفعهم إلى مزيد من التطور، الأمر الذي يجعل من كل لاعب منهم نجماً لامعاً مع فريقه.