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أنجوس لاعب هال سيتي يصاب بسرطان الأمعاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي هال سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب)، أمس الأول، أن لاعبه أنجوس ماكدونالد، تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في مراحل مبكرة.

وذكر النادي في بيان أن ماكدونالدو «26 عاماً» أظهر رباطة جأش كبيرة في رد فعله على التشخيص.

وجاء في بيان النادي: «هال سيتي يحزنه أن يعلن أن أنجوس ماكدونالدو، تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في مراحل مبكرة منه، لقد أظهر ماكدونالدو قوة شخصية كبيرة في طريقة تفاعله مع تلك الأخبار، تتحد عائلة هال بأكملها في إظهار حب أنجوس، المستمر وستدعمه في شفائه، صحة ماكدونالد الجسدية والعقلية، تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا في هذه اللحظة». يذكر أن ماكدونالدو، انضم لصفوف هال سيتي قادماً من فريق بارنسلي الإنجليزي في يناير عام 2018؛ حيث شارك في 14 مباراة.

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