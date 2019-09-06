شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مبكرة للعين والجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :علي نجم
تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الوصل مع الفجيرة في زعبيل، على أن يواجه الظفرة ضيفه خورفكان، ليكون ختام اليوم الأول مع موقعة الجزيرة والعين.
أما يوم غد فستلعب 3 مباريات، تبرز فيها قمة النصر مع شباب الأهلي، بينما يلاقي الوحدة ضيفه بني ياس، في حين سيحل الشارقة ضيفاً على عجمان. وسيكون استاد محمد بن زايد في التاسعة والربع مساء اليوم على موعد مع قمة نارية، حين يستقبل الجزيرة صاحب الأرض ضيفه العين لحساب المجموعة الأولى.
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