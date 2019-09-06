أفضل حارس يهدي اللقب لأفضل مدرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف منصور غلوم حارس مرمى خورفكان، حصوله على جائزة أفضل حارس في دوري الأولى، بأنه إنجاز مهم في مسيرته، يقف وراءه زملاؤه والمدرب والإدارة وكل المحيطين بفريق خورفكان. وقال: بالتأكيد أنا سعيد للغاية بهذا الإنجاز، وهو كما ذكرت يعود لأسرة النادي وللفريق ككل، ولكن أعتقد أن المدرب عبدالوهاب عبدالقادر كان له دور مؤثر جداً فيما تحقق وفي مستواي، لقد دعمني وشجعني ووقف خلفي بكل قوة مسانداً، ومنحني ثقة كبيرة في نفسي وفي قدراتي، وأنا مدين له بالكثير، وبلا شك إنه يستحق أن أهديه هذا الإنجاز، إنه ليس مجرد مدرب، إنه مربٍّ ومعلم وأب لكل اللاعبين وبالنسبة لي شخصياً.

ورأى منصور أن جائزة أفضل حارس في دوري الأولى تفرض عليه المزيد من العمل والاجتهاد من أجل الاستمرار بذات القوة، مستفيداً من الأجواء الجيدة في النادي، ومن المدرب باولو كاميلي والجهاز الإداري بقيادة الكابتن خليل غانم. يذكر أن المدرب عبدالوهاب عبدالقادر حصل على جائزة أفضل مدرب في دوري الأولى.