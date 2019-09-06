شكرا لقرائتكم خبر عن شوكوروف يعود أمام عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أكد المدرب عبدالعزيز العنبري المدير الفني لفريق نادي الشارقة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث حول استعدادات فريق نادي الشارقة لمواجهة عجمان غداً في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، مشاركة ثلاثة محترفين أجانب على رأسهم الأوزبكي شوكوروف العائد من الإصابة التي تعرض في مباراة منتخب بلاده أمام الصين منتصف الموسم الماضي، وتعتبر هذه أول مباراة رسمية لشوكوروف بعد تلقيه العلاج في لندن أخيراً.

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