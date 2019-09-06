المهبوبي: نتوقع موسماً مختلفاً.. والاتحاد لم تصله أي شكاوى

رحبت أندية الدرجة الأولى بقرعتي الدوري وتمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الوقت، الذي تواصل فيه تحضيراتها من خلال المعسكرات الخارجية والداخلية، واعتبر أحمد المهبوبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة تطوير أندية الهواة، أن كل المؤشرات والمعطيات، تؤكد أن الموسم المقبل، سيكون مختلفاً، مشيراً إلى مشاركة ستة لاعبين من غير المواطنين. وقال المهبوبي: «تابعنا حفل القرعة، الذي أجري مؤخراً، وبصورة عامة كان الحفل رائعاً والفقرات جيدة، وواضح أنه تم الترتيب له جيداً، ولعل التكريم كان حدثاً لافتاً ومهماً، وهو رسالة تشجيع للإبداع والتفوق، وبالنسبة للقرعة، فاللافت الديربيات المنتظرة في كل المسابقات».

أضاف: «بخصوص دوري الدرجة الأولى، القرعة أجريت بحضور مناديب ال11نادياً المشاركة، وسيكون هناك فريق في الراحة بكل أسبوع كما جرت العادة، وهو أمر معتاد ولا اعتقد أن الأندية ستجد أشكالاً بخصوص التنسيق وترتيب وضعها على هذه الوضعية؛ لأنها ليست جديدة، أعتقد أن بداية دوري الأولى، ستكون ساخنة جداً، خاصة مواجهة الإمارات والحمرية، وإجمالاً المنافسة ستكون أقوى وأكثر إثارة وندية عن المواسم الماضية بسبب وجود أجنبيين بكل فريق، إلى جانب لاعبين اثنين من المقيمين ومثلهما من مواليد الدولة، ولا شك أن وجود ستة لاعبين من غير فئات المواطنين داخل الملعب، سيكون إضافة كبيرة جداً، وأعتقد أن تعاقدات الفرق النوعية والكيفية، ووجود أسماء كبيرة ومدربين أصحاب خبرة وبصمة أيضاً له تأثيره، والملاحظ أن الفرق، استعدت مبكراً وبعضها غادر إلى معسكرات خارجية، وهناك فرق فضلت الاستمرار بالدولة».

وذكر المهبوبي، أن الفرق في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وزعت على مجموعتين إحداهما تضم خمسة فرق والثانية ستة، وعن الملاعب والاستعدادات المتعلقة باتحاد الكرة لموسم الهواة قال: «الاتحاد جاهز والملاعب جاهزة ولا توجد أي مشاكل».

ونفى المهبوبي، أن يكون الاتحاد تلقى أي شكاوى من أندية الأولى، سواء بخصوص الملاعب أو التحكيم أو أي شكاوى أخرى، وأكد مجدداً أن الاتحاد قام بدوره فيما يتعلق بالملاعب، مشيراً إلى أن الحفاظ عليها مسؤولية الأندية، ورأى المهبوبي، أن دوري الأولى، ومنافسات الهواة المختلفة تجد الاهتمام اللازم من الاتحاد، واعتبر أن الجوائز والتكريم، الذي يحظى به المتفوقون في نهاية موسم الهواة، يجب أن يكون دافعاً للتطور وتجويد الأداء أكثر فأكثر.

ومن جهته قال جمعه الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن العنابي، سيكون جاهزاً للدوري والكأس، وذكر أن الفريق حالياً بمعسكر خارجي خاض من خلاله أربع مباريات تجريبية، وتبقت له تجربتان قبل العودة للدولة يوم 9 سبتمبر الجاري، وأوضح: «الحمرية يستهدف الصعود لدوري الخليج العربي، كما هو معروف هذا هو هدفنا وفي الوقت نفسه نحن مستمرون في عملية التطوير والبناء، وحالياً هناك عشرة لاعبين شباب مع الفريق الأول بالمعسكر بهدف صقلهم وتجهيزهم للمواسم المقبلة، ولهذا الموسم أيضاً». وتابع: «التعاقد مع مدرب كبير مثل: الغرايري، ومع مجموعة متميزة من اللاعبين أجانب ومواطنين بالطبع، يأتي متماشياً مع رغباتنا ومع توجهاتنا ومع هدفنا المنشود».

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واعتبر الشمسي، أن المهمة صعبة على فريقه وعلى كل الفرق، وقال: «دائماً أقول إن دوري الأولى صعب، وهناك تقارب كبير في المستويات ولا يوجد فريق ضعيف، ومن يعتقد أنه سيحقق نتائج جيدة بكل سهولة مخطئ».

وذكر الشامسي، أن العنابي، سيركز على كل المواجهات، وليس لقاء الإمارات وحده، كاشفاً عن أن الحمرية، سيلتقي الإمارات ثلاث مرات في العام الحالي من خلال المنافستين.

عادل صقر سعيد بجائزة أفضل لاعب مواطن

عبر عادل صقر، لاعب فريق خورفكان عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب مواطن في دوري الدرجة الأولى العام الماضي واعتبر أن اللقب الغالي هوتتويج لكل لاعبي فريق خورفكان الذين ساعدوه وشجعوه ودعموه ، وأشاد بزميله منصور غلوم، ورأى أنه يستحق لقب أفضل حارس بعد أن قدّم موسماً رائعاً.

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حصل نادي التعاون على جائزة النادي المثالي في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2018-2019 وذلك خلال الحفل الذي نظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم مؤخراً والذي درج على تنظيمه كل عام. ومثل النادي في الحفل صالح سيف القاضي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة كرة القدم بالنادي.