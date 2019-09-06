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الأرض لا تلعب مع أصحابها في كأس الاتحاد للصالات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تلعب الأرض مع أصحابها في الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات لفرق المجموعة الأولى، وحول فريق نادي خورفكان تأخره أمام مستضيفه اتحاد كلباء بهدف إلى فوز 2-1 ومن قبله حول الحمرية تأخره أمام مستضيفه النصر بهدف إلى فوز 2-1 وتبادل تسجيل أهداف فريق نادي خورفكان أمس الأول شادي قنديل في أجمل أهداف الجولة عندما انخرط من الناحية اليمنى وسدد بيسراه كرة رائعة وجميلة خدع بها حارس ولاعبي كلباء وأضاف أحمد جاسم الحمادي الهدف الثاني لخورفكان مستفيداً من تمريرة هيثم الشاعر الرائعة والمتقنة وكان هدف السبق من نصيب نمور كلباء ومن إمضاء اللاعب أحمد عبدالله سرحان وبهذه النتيجة يتساوى خورفكان والحمرية في 3 نقاط والنصر واتحاد كلباء والبطائح من دون رصيد علماً بأن البطائح لم يلعب حتى الآن وسيلعب أولى مبارياته يوم الاثنين المقبل أمام اتحاد كلباء ضيفاً على الحمرية أما المجموعة الثانية فستنطلق مبارياتها بعد غد الأحد بمواجهتي الظفرة ومليحة ودبا الحصن وشباب الأهلي.

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