الشارقة وشباب الأهلي يفتتحان موسم الأقوياء بالسوبر

ينطلق موسم كرة اليد في الرابعة والنصف من عصر اليوم، بمواجهة مباراة سوبر الأقوياء التي تجمع بين الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل الكأس، وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي، وستكون صالة راشد بن حمدان في نادي النصر مسرحاً لقمة الإثارة والندية والتحدي عصر اليوم، والتي سيتداعى لها جمهور الفريقين وأبناء اللعبة بصفة عامة ويتوقع للمواجهة أن تحفل بالقوة من لاعبي الفريقين، وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في سوبر الأقوياء، وكان الشارقة فاز بالنسختين الأخيرتين في كأس السوبر وفاز بجميع البطولات باستثناء بطولة كأس نائب رئيس الدولة في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من إسماعيل سالم ومحمد ناصر، حسبما أوضح عبدالله الكعبي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة حكام كرة اليد.

يدخل الفريقان مباراة سوبر الأقوياء وكل فريق يرفع شعار التحدي أمام الآخر ويقود الشارقة المدرب الجزائري سفيان حيواني وتضم تشكيلته: البحريني المقيم علي ميرزا والمحترف المصري علي زين العابدين والحارس العملاق محمد إسماعيل المنتقل من الوصل إلى الشارقة وأحمد هلال وأحمد إسماعيل وطارق حسن شاهين وإبراهيم القرص وأحمد عبدالله وعبدالله طرار وفراس محمد وسلطان مبارك وضاحي محمد ومبارك عبدالله وسيف الأنصاري وخالد عبدالله.

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فيما يقود شباب الأهلي المدرب التونسي سامي السعيدي في أول مهمة رسمية مع الفريق الأحمر والأخضر وكان السعيدي حل خلفاً للمدرب الوطني خالد أحمد البلوشي بعد نهاية الموسم الماضي، وتضم تشكيلة شباب الأهلي عبدالرحمن خميس ووحيد مراد وعيسى البناي والمقيم البحريني محمد حبيب والمحترف التونسي محمد الجيلاني ووليد إبراهيم القادم مؤخراً لشباب الأهلي من النصر ومحمد يوسف ومحمد جمعة ويوسف بلال ومرزوق أحمد البلوشي وربما عبدالله البلوشي في حال جاهزيته للمباراة وفارس أحمد وعمر خليفة ومحمد سالمين وأحمد ربيع وعبدالله درويش وسلطان عبيد .

وحول استعدادات الفريقين لمباراة اليوم أوضح الدكتور محمد عبد الرزاق المحلل الفني لكرة اليد، أن المباراة ستكون صعبة مبيناً أنه من الصعب التكهن بنتيجة أي مباراة تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي لأنهما يضمان أفضل نجوم اللعبة على مستوى كل الخطوط والمراكز وقال: الحظوظ تظل متساوية بين الفريقين، واللاعبون في الفريقين يعرفون بعضهم جيداً، وكل فريق كتاب مفتوح للآخر، ولكن من وجهة نظر شخصية توقيت المباراة غير جيد للفريقين، كان من المفترض أن تلعب هذه المباراة بعد ثلاث أو أربع مباريات من بداية الموسم في إحدى البطولات التنشيطية، لنستمتع بمباراة كبيرة، ولكن الفريقين يملكان عناصر مميزة ستسهم في تقديم مباراة جيدة.

وأضاف: الشارقة يتفوق بالاستقرار الفني ممثلاً في وجود المدرب الجزائري سفيان حيواني مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، إضافة إلى الجاهزية الكاملة للاعبين، علي ميرزا وعلي الزين القادمين للمباراة من كأس العالم للأندية أيضاً شباب الأهلي يدخل المباراة في حلة فنية جديدة يقودها مدرب قدير وكبير في قامة سامي السعيدي، ولاعبوه يتمتعون بالخبرة الطويلة في الملاعب، وفي ظل تكافؤ وتساوي فرص الفوز بين الفريقين، اعتقد أن الفريق الأكثر هدوءاً وتركيزاً في المباراة سيكسب اللقاء لأنه مهما تناولنا الجوانب الفنية وتحدثنا عن أوراق الفريقين تظل ظروف الملعب وقراءة المدربين وحسن قيادتهما للعب هي الفيصل لتحديد البطل.