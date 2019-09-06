شكرا لقرائتكم خبر عن المتزلج هيرشر يعلن اعتزاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بطل التزلج النمساوي مارسيل هيرشر اعتزاله عن عمر 30 عاماً بعد فوزه بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كأس العالم للتزلج الألبي. وقال في مؤتمرعقده بمدينة سالزبورج بثته العديد من المحطات التلفزيونية : «هذا ليس مثل تغيير الوظائف، انه مثل إنهاء حياتك من يوم لآخر». وحصل هيرشرعلى ذهبيتين أولمبيتين، و7 ذهبيات و4 فضيات في بطولات العالم .

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