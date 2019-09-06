كاميلي: المباراة اختبار جيد قبل الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

أكد البرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان، أن مباراة اليوم محطة مهمة ضمن التحضير، وستساعد اللاعبين على التناغم والانسجام قبل استحقاقات الدوري الذي يمثل أساس تطلعات الفريق لتثبيت أقدامه في منظومة المحترفين.

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وشدد كاميلي على ضرورة التركيز والأداء القتالي، وقال: أي نتيجة إيجابية اليوم من شأنها تعزيز حظوظنا في المجموعة الأولى، وستمنحنا دافعاً كبيراً، قبل الانتقال إلى مرحلة الدوري، لذلك يجب أن نسعى للدفاع عن فرص التأهل، ثقتي كبيرة في لاعبي خورفكان لتقديم المردود الفني القوي والعودة من الظفرة بنتيجة إيجابية.

وألمح المدرب البرازيلي إلى إمكانية الدفع بعدد من الوجوه الجديدة اليوم،وكشف كاميلي عن إصابة لاعب المحور علي حسين والذي سيغيب بسببها عن المشاركة في مباريات الكأس والدوري، مؤكداً أنه جهز أكثر من لاعب لشغل هذا المركز. .

وأكد المدافع البرازيلي روبسون ضرورة الأداء القوي أمام الظفرة ، والذي سيساعد الفريق على الخروج بنتيجة جيدة في ظل المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني، وقال إن المستوى العام للفريق في تصاعد مستمر.