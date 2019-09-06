شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقلل جيش الإعارة بسبب «فيفا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلل نادي تشيلسي الإنجليزي جيش لاعبيه المعارين من 41 إلى 27 لاعباً كنتيجة حتمية لعقوبة فيفا بحرمانه من شراء لاعبين في نافذتي تنقلات ولوائح فيفا الجديدة، وأيضاً لرغبة المدرب الجديد لامبارد في الاعتماد على وجوه الأكاديمية. وأضاف لامبارد كيرت زوما وماسون ماونت وتامي أبراهام وفيكايو توموري ورييس جيمس وكريستيان بولسيتش لفريقه الأول بعدما أمضى جميع اللاعبين فترات إعارة الموسم الماضي. وأبقى لامبارد على مدافع الأكاديمية مارك جويهي ومدد عقده رغم أن النادي اعتاد إرسال أمثاله في عقود إعارة في الماضي. وكشف فيفا عن خطته لتحديد عدد اللاعبين المرسلين للإعارة ب 6 أو 7 أو 8 فقط لمنع الأندية من تكديس اللاعبين واستغلالهم تجارياً.

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