تيرون مينجز يحقق حلمه باللعب في المنتخب الإنجليزي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سلطت الصحافة البريطانية الضوء على الواعدين في تشكيلة مدرب المنتخب جاريث ساوثجيت، والتي تعج بالوجوه الجديدة، ومنهم ظهير أستون فيلا الصاعد للأضواء تيرون مينجز (26 عاماً)، ولاعب الوسط ديكلان رايس لاعب ويستهام. عاش مينجز مع والدته وشقيقاته الثلاث في مأوى للمشردين عندما كان في الابتدائية عاماً كاملاً، ويعلق: «لم يكن لدينا مكان نبيت فيه بعد انهيار زواجها بشخص غير مسؤول في شبينهام. أتذكر ذلك العام بكل تفاصيله، كان الوضع مأساوياً. نغسل الملابس في مكان عام، ونسبح في حمامات عامة، والناس حولنا لم يكونوا لطفاء. لم تكن تجربة سعيدة خصوصاً لطالب ابتدائية». ولم ينسَ مينجز المشردين؛ إذ ترك حفل الأعياد مع عائلته ليقدم الطعام للفقراء، وغالباً ما يشتري لهم تذاكر ويوزع عليهم قميصه. Advertisements

التحق مينجز بسن ال 8 بأكاديمية ساوثمبتون وسرحه بسن ال(15 لأنه كان صغير الحجم لكن طوله حالياً 6 أقدام و5 إنشات. وتوالى الإحباط بعد تجارب فاشلة في كارديف سيتي، سويندن تاون، بورتسموث وبريستول روفرز. في 2009 حصل مينجز على منحة كروية في مدرسة ميلفيلد؛ حيث كان يمضي ساعات في الجيم لتطوير عضلاته، أنهى المدرسة بدرجات متواضعة، وفكر في الحصول على منحة أخرى في الولايات المتحدة. عدل مينجز عن فكرة المنحة، وقرر اللعب في فريق هواة «ييت تاون» بدوري الجنوب ثم «شيبنهام تاون» لكن 45 جنيهاً أسبوعياً في شيبنهام لم تكن تكفي لدفع الفواتير؛ لذا عمل في حانة ثم نصحه أحد الزبائن بالبحث عن عمل آخر في شركة إعادة جدولة قروض سكن، ويعلق: «أحياناً كنت أفكر، هل هذه نهاية أحلامي في الكرة؟». جاء الفرج على يد مدافع أبسويتش السابق راسل أوسمان الذي أوصى به لميك ماكارثي مدرب تراكتور بويز. لعب مينجز ساعة في مباراة تجريبية أمام فريق أكاديمية نايكي، وكانت التجربة كافية ليعطيه ماكارثي 10 آلاف إسترليني نقداً، ووعد بخوض مباراة أخرى ودية قبل الموسم.

حصل مينجز على فرصة انتقال لإبسويتش ثم بورنموث، حيث تعرض لإصابة خطِرة في الركبة والظهر بسن ال 22، ويعلق: عندما عرفت أن إصابتي خطِرة وسأغيب طويلاً عن اللعب خرجت أفكاري عن السيطرة. لم أرغب في التحدث لأحد أو أذهب لمصحة نفسية، أغلقت نفسي عن العالم. عندما التقيت المدرب إيدي هاوي تغير الحال بعدما شرحت له حالتي، قال لي أنت تحتاج لمساعدة طبيب نفسي».

صفقة إعارة لأستون فيلا الموسم الماضي أطلقت مسيرته من جديد، ووقع مع فيلا عقداً دائماً عندما تلقى مينجز اتصال ساوثجيت لم يصدق، وأول من رآه في ملعب تمرينات سانت جورج بارك كابتن فريق الهواة «إد وحيد»، وهو يدرس للحصول على رخصة التدريب، ويعلق: لا أستطيع القول إن حلم اللعب في المنتخب كان ضمن أحلامي الممكنة عندما كنت أجلس في مكتب وأتصل على الزبائن لإعادة الجدولة. كل ما حلمت به اللعب بشكل احترافي، وأحياناً عندما كنت أتعرض لإصابات أفكر في هجر الكرة».

يقول مينجز إن لعبه في فرق هواة جعل أسلوبه مختلفاً عن خريجي الأكاديميات الكروية، ويضيف: «أنا قطعاً أرى اللعبة من وجهة نظر المشجع ومن وجهة نظر اللاعب الآن. لكل لاعب قصة وقصتي مميزة بالنسبة لي، إنها لحظة فخر لي ولعائلتي». ويمكن لمينجز الآن أن يلعب أولى مبارياته غداً أمام بلغاريا في تصفيات يورو 2020، أو ربما لاحقاً أمام كوسوفو على ملعب سانت ماري معقل ساوثمبتون ويعلق مينجز: «لو شاركت في ملعب ساوثمبتون سأكمل الدائرة من حيث بدأت مشواري، لكن اللعب في هذا الملعب لا يعني لي أكثر من أول مباراة بقميص المنتخب».

في أستون فيلا تتلمذ مينجز على يد جون تيري أسطورة تشيلسي ومساعد المدرب، ويعلق: شعرت بأنني محظوظ لتلقي النصائح من تيري، راجعنا الكثير من أشرطة الفيديو، وتحدث معي عن جوانب تطوير أدائي. قال لي ادخل المباراة دون التفكير في من سيشاهدك أو يتحدث عنك، وأن الظهير المميز يعمل بصمت. تيري عمل مع مدربين كبار ويملك الخبرة، وكل ما يقوله لي ينطبع في رأسي وأحاول تطبيقه في التمرينات، ينتقدني أحياناً لكنه غالباً إيجابي في تعليمي. كسب مينجز فرصة استدعائه للمنتخب بعدما قاد فيلا للصعود للدوري الممتاز، واشتراه النادي بصفقة دائمة من بورنموث مقابل 26.5 مليون إسترليني.