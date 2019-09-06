مرتضى منصور: التتويج بالبطولة "رزق".. والتزام الجماهير يعيدهم لحضور الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن التتويج بأي بطولة "رزق بأيد ربنا" لذا سيجتهد لاعبي فريقه للتتويج بالكأس.

الزمالك يلتقي نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي كأس مصر بملعب برج العرب.

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مرتضى طالب خلال لقاء أُجري معه اليوم الخميس على هامش اليوم الأولى للجمعية العمومية للزمالك، بقص النجيلة الموجودة في ستاد برج العرب لمباراة نهائي الكأس.

وأتم مرتضى حديثه بالتشديد على ضرورة التزام الجماهير في الملعب بنهائي الكأس، مضيفًا:"الرئيس أعطى تعليمات بعودة الجماهير لذا لو تعاملت الجماهير بشكل جيد الدوري سيكون بحضور جماهيري".

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي النسخة الجارية من بطولة الكأس بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بينما تأهل بيراميدز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على نظيره بتروجت.