رسمياً.. بيراميدز يطلب حكام أجانب لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طلب نادي بيراميدز الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإداراة مباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك الأحد المقبل.

وأعلنت اللجنة المُعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بحضور 20 ألف متفرج.

ولم يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عن طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة النهائية الأحد المقبل لتحديد بطل كأس مصر.

بيراميدز تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز بثنائية نظيفة على بتروجيت في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك عقب التغلب بهدف نظيف في الوقت الإضافي على الاتحاد السكندري.