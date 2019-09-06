بيلوتي يقود إيطاليا لانتفاضة أمام أرمينيا بتصفيات يورو 2020

انتفضت إيطاليا بعد التأخر بهدف وفازت 3-1 خارج أرضها على أرمينيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الخميس بعدما لعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بسبب طرد صاحب الهدف ألكسندر كرابتيان.

وتقدم كرابتيان بهدف لأرمينيا بعد مرور 13 دقيقة من المباراة المقامة في المجموعة العاشرة لكنه تعرض للطرد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بسبب الحصول على الإنذار الثاني في قرار بدا قاسيا.

وحسمت إيطاليا، التي أدركت التعادل بواسطة أندريه بيلوتي في الدقيقة 28، المباراة في آخر ربع ساعة حيث أحرز لورينزو بليجريني هدفه الأول مع بلاده وأضاف بيلوتي هدفا آخر.

وحافظت إيطاليا على العلامة الكاملة في المجموعة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات بينما تحتل أرمينيا، التي فازت 3-2 على اليونان في الجولة الماضية، المركز الثالث برصيد ست نقاط.