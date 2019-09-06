تقارير: نيمار سيعتزل في باريس سان جيرمان

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خابيير تيباس الخميس أن البرازيلي نيمار “سيعتزل في باريس سان جيرمان” وأن صفقة انتقاله للنادي الفرنسي “من المستحيل تكرارها”.

وقال تيباس خلال مشاركته في ندوة أدارها رئيس قسم الرياضة في (إفي) لويس بياريخو في منتدى “سوكريكس” الأوروبي في العاصمة البرتغالية لشبونة إن صفقة انتقال نيمار للبي إس جي أثبتت “الخلل في نظام المراقبة المالية بالكرة الأوروبية”.

وأضاف “نحن نددنا بالوضع وقتها، كان من المستحيل أن يتحمل فريق أوروبي قيمة 226 مليون يورو و27 مليون يورو خالية من الضرائب من أجل اللاعب”.

وأشار إلى أن هذا السبب الذي دفع رابطة الليجا بقديم شكوى ضد باريس سان جيرمان لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف بسبب تلقيه “عقود رعاية وهمية”، على حد قوله.

وردا على سؤاله عن السبب وراء عدم عودة نيمار لبرشلونة أو الكرة الإسبانية هذا الصيف أجاب تيباس “هناك فرق تقوم بصفقات خارج قواعد السوق ومن المستحيل تكرارها”.