شاهد.. حسام غالي يوجه رسالة إلى ميدو قبل افتتاح دورة الجونة

وجه حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، رسالة مصورة إلى أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لمصر المقاصة، قبل مواجهة الفريقين في افتتاح النسخة الأولى من دورة الجونة الوديةاستعدادًا للموسم الجديد.
وتضمنت رسالة حسام غالي لميدو ذكريات بدايتهما سويًا في المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب وكذلك اللعب سويًا في توتنهام هوتسبير الإنجليزي والمواجهات السابقةبينهما.
وتفتتح الدورة بمباراة الجونة مع المقاصة بعد غد، السبت، على ملعب الجونة في تمام السابعة مساءً.
وتشارك أندية الجونة والمقاصة وأسوان وحرس الحدود في النسخة الأولى من دورة الجونة الوديةاستعدادًا للموسم الجديد.
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