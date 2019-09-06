اجتمع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اليوم الخميس، مع أحمد الفولي رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو، من أجل استعراض التجهيزات والترتيبات لبطولة كاس العالم للتايكوندو الشاطئي. من أجل استعراض التجهيزات والترتيبات لبطولة كاس العالم للتايكوندو الشاطئي. ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للتايكوندو الشاطئي بمدينة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر بمصر في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحر الأحمر يجتمع مع رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو لبحث تجهيزات استضافة بطولة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.