رسميًا.. الجونة يضم أباظة لاعب الزمالك

تعاقد نادي الجونة مع أحمد أباظة، لاعب نادي الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الصيفية الحالية. ولعب أباظة ضمن صفوف الجونة معارا خلال الموسم الماضي قبل أن ينضم بشكل نهائي لصفوف الفريق. أن ينضم بشكل نهائي لصفوف الفريق. ويستعد نادي الجونة لمواجهة مصر المقاصة يوم ٧ سبتمبر الحالي في افتتاح النسخة الأولى من دورة الجونة الودية.

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