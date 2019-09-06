طنطا يتعادل مع وادي دجلة وديًا

تعادل ناديا طنطا ووادى دجله بهدفين لكل منهما فى المباراه الوديه التى جمعت بينهما وانتهت منذ قليل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأصفر.

اهدر أحمد الالفى لاعب طنطا ضربة جزاء صحيحه احتسبها الحكم أشرف رشاد قبل ان يحرز لاعب الوداد البيضاوي المغربى هدف دجله بهدف فى ١٢ من الشوط الأول وتمكن ممحمد ماجداونوش من تسجيل هدف التعادل لطنطا بعدها وقبل

نهاية الشوط بثماتى دقائق تمكن جون اوفيرى مهاجم طنطا من احراز الهدف الثاني وفى الشوط الثاني ضغط دجله بكل قوه ولكن دفاع طنطا ومن خلفه اسلام طارق افسدوا جميع هجمات دجله الخطيره ومن هذه الهجمات تمكن محمد هلال لاعب دجله من احراز هدف التعادل.

وادى طنطا افضل مبارياته الوديه منذ بداية فترة الإعداد حيث وازن الجهاز الفني بين الدفاع والهجوم وشاهد الجميع تقارب الخطوط والانسجام بين اللاعبين والمباراة تجربه هامه ومفيده للفريقين بعد أن بذل جميع اللاعبين جهدا وافرا لتخرج بصوره جيده رضى بها الجميع. وان كان طنطا مازال حتى الآن يفتقد لصانع العاب مخضرم يستطيع تغيير شكل الفريق بصوره افضل وارسال الكرات لمرمى الخصم لتسهيل مهام مهاجمى الفريق. ويحتاج طنطا الى تجربتين على الأقل مع اندية الدوري الممتاز بعد تاجيل ضربة البدايه

