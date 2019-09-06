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يد المنيا تتعادل مع الداخلية وديًا

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تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا، مساء اليوم الخميس، مع فريق الداخليه بنتيجة ( ٢١ / ٢١ )،  في المباراة الودية ، والتي جمعت بينهما

على ملعب المؤسسة بالقاهرة،  ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

و شهدت المباراة ن، دية وإثارة بين الفريقين ، وقدم خلالها

فريق المنيا أداءا قويا، حتى اللحظات الأخيرة، ومن المقرر أن يخوض لاعبو المنيا ، ثاني الوديات ، عصر غدا الجمعة ،أمام فريق الشمس، ثم يعود الفريق مرة أخرى،  ويحصل على اجازة قصيرة ويواصل تدريباته.

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