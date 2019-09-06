يد المنيا تتعادل مع الداخلية وديًا

تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا، مساء اليوم الخميس، مع فريق الداخليه بنتيجة ( ٢١ / ٢١ )، في المباراة الودية ، والتي جمعت بينهماعلى ملعب المؤسسة بالقاهرة، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
و شهدت المباراة ن، دية وإثارة بين الفريقين ، وقدم خلالهافريق المنيا أداءا قويا، حتى اللحظات الأخيرة، ومن المقرر أن يخوض لاعبو المنيا ، ثاني الوديات ، عصر غدا الجمعة ،أمام فريق الشمس، ثم يعود الفريق مرة أخرى، ويحصل على اجازة قصيرة ويواصل تدريباته.
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