يد المنيا تتعادل مع الداخلية وديًا

تعادل الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا، مساء اليوم الخميس، مع فريق الداخليه بنتيجة ( ٢١ / ٢١ )، في المباراة الودية ، والتي جمعت بينهما

على ملعب المؤسسة بالقاهرة، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

و شهدت المباراة ن، دية وإثارة بين الفريقين ، وقدم خلالها

فريق المنيا أداءا قويا، حتى اللحظات الأخيرة، ومن المقرر أن يخوض لاعبو المنيا ، ثاني الوديات ، عصر غدا الجمعة ،أمام فريق الشمس، ثم يعود الفريق مرة أخرى، ويحصل على اجازة قصيرة ويواصل تدريباته.