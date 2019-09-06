طلب نادي بيراميدز رسميا حكاما أجانب لمباراته أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر. وحدد اتحاد الكرةالساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ٢٠ ألف متفرج.
وخاطب نادي بيراميدز إدارة اتحاد الكرة مطالبا بضرورة وجود حكام أجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.