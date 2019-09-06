بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائي الكأس

طلب نادي بيراميدز رسميا حكاما أجانب لمباراته أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر. وحدد اتحاد الكرة الساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ٢٠ ألف متفرج. الساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ٢٠ ألف متفرج. وخاطب نادي بيراميدز إدارة اتحاد الكرة مطالبا بضرورة وجود حكام أجانب.

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