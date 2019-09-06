السودان تهزم تشاد بثلاثية

حقق منتخب السودان فوزًا غاليا على مضيفه منتخب تشاد بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، فى ذهاب الملحق المؤهل إلى تصفيات أفريقيا لمونديال 2022. بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، فى ذهاب الملحق المؤهل إلى تصفيات أفريقيا لمونديال 2022.

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