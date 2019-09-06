فوز تاريخي لـ"الصومال" في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب الصومال فوزا تاريخيا بتغلبه على ضيفه ونظيره الزيمبابوى بهدف نظيف، في ذهاب الدور التمهيدى المؤهل لتصفيات كأس العالم 2022. لتصفيات كأس العالم 2022. وهو أول انتصار له في تاريخ التصفيات، بالفوز بهدف أنور سيد علي شاكوندا في الدقيقة 87، في إنهاء سلسلة هزائم ضمت 19 هزيمة متتالية تعود إلى 8 سنوات.

بالفوز بهدف أنور سيد علي شاكوندا في الدقيقة 87، في إنهاء سلسلة هزائم ضمت 19 هزيمة متتالية تعود إلى 8 سنوات.

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