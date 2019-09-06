جماهير الاتحاد السكندرى تطالب برحيل المحافظ بعد لقاء الخطيب

سيطرت حالة من الغضب بين جماهير نادى الاتحاد السكندرى عقب لقاء محافظ الاسكندرية برئيس النادى الاهلى

ودشنت صفحات جماهير الاتحاد السكندرى هاشتاج إرحل يا قنصوة على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك وآخر الاتحاد كبير وذلك للمطالبة برحيل الدكتور عبد العزيز قنصوة على خلفية إجتماعه بالمحافظة مع الكابتن محمود الخطيب والذى يسعى لتخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع للأحمر بالاسكندرية

وطالبت الجماهير المحافظ بدعم النادى السكندرى وعدم إنشاء أى نادى جماهيرى بالمحافظة التى تشجع الاتحاد السكندرى

على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك وآخر الاتحاد كبير وذلك للمطالبة برحيل الدكتور عبد العزيز قنصوة على خلفية إجتماعه بالمحافظة مع الكابتن محمود الخطيب والذى يسعى لتخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع للأحمر بالاسكندريةوطالبت الجماهير المحافظ بدعم النادى السكندرى وعدم إنشاء أى نادى جماهيرى بالمحافظة التى تشجع الاتحاد السكندرى

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