جماهير الاتحاد السكندرى تطالب برحيل المحافظ بعد لقاء الخطيب

سيطرت حالة من الغضب بين جماهير نادى الاتحاد السكندرى عقب لقاء محافظ الاسكندرية برئيس النادى الاهلى
ودشنت صفحات جماهير الاتحاد السكندرى هاشتاج إرحل يا قنصوة
وطالبت الجماهير المحافظ بدعم النادى السكندرى وعدم إنشاء أى نادى جماهيرى بالمحافظة التى تشجع الاتحاد السكندرى
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