إسبانيا تهزم رومانيا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020

حقق منتخب إسبانيا فوزًا مهمًا على نظيره الروماني بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأخير ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.
افتتح التسجيل سيرجيو راموس في الدقيقة 28 من علامة الجزاء، ثم أضاف باكو ألكاسير هدف ثان فيالوقت الضائع من الشوط الأول.
وقلص فلوران أندوني النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد لمنتخب رومانيا في الدقيقة 59.
وشهد اللقاء طرد دييجو لورينتي لاعب وسط إسبانيا في الدقيقة 79 من جانب حكم المباراة ليكمل المنتخب الملقب بالماتدور
المنتخب الإسباني حقق انتصاره الأول أمام نظيره الروماني، كما أن كسر الرقم المميز لرومانيا بعدم الهزيمة على أرضها منذ ثلاث سنوات.
بهذه النتيجة يواصل منتخب إسبنيا تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة جمعهم من تحقيق الانتصار في خمسة لقاءات، فيما يتجمد رصيد نظيره الروماني عند النقطة السابقة محتلًا المركز الرابع.
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