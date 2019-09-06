منتخبنا الوطني يتعادل مع سنغافورة وقطر تقسو على أفغانستان



خرج منتخبنا الوطني بتعادل إيجابي (1-1) من ملعب نظيره السنغافوري، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، في مستهل مشواره ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".



وسجل هدفي اليمن كل من، عبد الواسع المطري ومحسن محمد، في الدقيقتين (34 و45) على التوالي.



بينما حملت ثنائية سنغافورة توقيع كل من اللاعبين، إحسان فندي، وفارس راميل، في الدقيقتين (27، و51) على الترتيب.



وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D)، التي تضم إضافة إلى اليمن وسنغافورة كلا من، فلسطين، أوزبكستان، والسعودية.



وفي مباراة أخرى أكرم المنتخب القطري، بطل كأس أسيا 2019، وفادة ضيفه الأفغاني عندما تغلب عليه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف الخميس في الدوحة في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.



وفرض المعز علي، هداف النسخة الأخيرة لكأس اسيا في الامارات مطلع العام الحالي، نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 4 و10 و51، وتناوب حسن الهيدوس (13) وعبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا العام الماضي (34) وخوخي بوعلام (67) على الأهداف الثلاثة الأخرى.



وتصدرت قطر الساعية إلى انتزاع بطاقة التأهل الى كأس اسيا من اجل الدفاع عن لقبها الذي حققته للمرة الاولى في تاريخها هذا العام كونها ضامنة التأهل الى المونديال بصفتها المضيفة، المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام عمان التي قلبت تخلفها أمام مضيفتها الهند بهدف لسونيل شهيتري (25) إلى فوز قاتل بهدفين لربيع المنذر (83 و90).



وتضم المجموعة أيضا بنغلادش.



وتقام الجولة الثانية الثلاثاء المقبل، فتلعب قطر مع ضيفتها الهند، وأفغانستان مع ضيفتها بنغلادش.



ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.



المصدر: وكالات