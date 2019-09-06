رياضة | فايلر يصدر أزمة كبرى لـ"الخطيب" في أول أسبوع مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يصدر أزمة كبرى لـ"الخطيب" في أول أسبوع مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي بعد توديع بطولة كأس مصر من دور الستة عشر على يد بيراميدز اف سي.

فايلر يصدر أزمة كبرى لـ"الخطيب" في أول أسبوع مع الأهلي

ورغم أن السيرة الذاتية للمدرب السويسري الجديد لم ترض عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء إلا أن الخطيب ومجلس إدارة القلعة الحمراء يعولون على فايلر الكثير ليقدمه للمارد الأحمر في الفترة المقبلة.

أول صدام بين الأهلي والمدرب السويسري رينيه فايلر

وفي أول صدام بين إدارة الأهلي والمدرب، وجد الخطيب نفسه في حيرة بسبب تعجب السويسري من كثرة عدد اللاعبين في كل مركز، وفي مقدمتهم مركز الظهير الأيسر الذي يتواجد به كل من التونسي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحسين السيد.

كما أن المدرب أشار إلى أن وجود أكثر من 10 لاعبين في مركز الجناح وخط الوسط الهجومي هو أمر يشكل عبئا كبيرا على الفريق وتعجب المدرب من هذا الأمر، لكن إدارة النادي الأحمر برئاسة الخطيب تحاول إقناع المدرب بأن المنافسات التي يشارك بها المارد الأحمر كثيرة وتتطلب مزيدا من اللاعبين في عملية أشبه بالتدوير.

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ويتواجد أكثر من اسم في مركز خط الوسط الهجومي وصناعة اللعب وهم صالح جمعة - وليد سليمان - محمد مجدي قفشة - الأنجولي جيرالدو - حسين الشحات - رمضان صبحى - النيجيري جونيور أجايي بالإضافة إلى تواجد أحمد الشيخ.

قائمة الأهلي الإفريقية والتي ضمت 26 لاعبا:

في حراسة المرمى: محمد الشناوى - شريف إكرامي - على لطفي

في خط الدفاع: أحمد فتحى - محمد هانى - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول - رامى ربيعة - محمود متولى - محمود وحيد

في خط الوسط: إليو ديانج - عمرو السولية - حمدى فتحى - حسام عاشور - صالح جمعة - وليد سليمان - محمد مجدى قفشة - جيرالدو - حسين الشحات - رمضان صبحى - أجايي - أحمد الشيخ.

في خط الهجوم : مروان محسن - أزارو - صلاح محسن .