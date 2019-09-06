رياضة | عضو المصري يرشح المعلم لقيادة المنتخب

رشح عدنان حلبية عضر مجلس إدارة المصري البورسعيدي حسن شحاته نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق لقيادة المنتخب.

حسن شحاتة مرشح لقيادة منتخب مصر

وقال حلبية في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر: "كنا سنتعاقد مع مفتاح طقطق في يناير الماضي من أهلي طرابلس ولكننا تعاقدنا معه في الصيف المنصرم مجانًا وسبكون مفاجأة المصري في الموسم الجديد".



وأضاف :"مجلس المصري في حالة طوارئ بسبب احتمالية رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب ولا نستطيع رفض رحيله للمنتخب وأتمنى استمراره معنا".



وتابع :"نتساءل عن المعايير التي حددها اتحاد الكرة لترشيح إيهاب جلال لتدريب المنتخب".

Advertisements



واختتم حلبيه تصريحاته قائلاً :"من وجهة نظري حسن شحاته هو الأنسب لقيادة المنتخب لأنه سيكون من السهل التعاقد مع باقي أعضاء الجهاز الفني للمنتخب".

اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ترشح 5 أسماء لقيادة المنتخب

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة رشحت 5 أسماء لقيادة المنتخب من بينهم المعلم حسن شحاتة مدرب الفراعنة الأسبق، والذي سبق وأن توج مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل.

وقاد حسن شحاتة منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية عام 2006 والتي أقيمت بمصر بعد الفوز في النهائي على حساب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية ، قبل أن يعود منتخب الساجدين لتحقيق اللقب في نسخة عام 2008 في غانا بعد الفوز في نهائي البطولة على الكاميرون بهدف محمد أبو تريكة نجم المنتخب السابق، قبل أن يخطف الفراعنة اللقب في عام 2010 على حساب غانا بهدف محمد ناجي جدو.