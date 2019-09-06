رياضة | البلدية يتدرب على ملعب الشهداء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يتدرب على ملعب الشهداء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تدريبه بقيادة مديره الفني كرم جابر علي ملعب شهداء الإسماعيلية استعدادا لمباراته الودية مع الإسماعيلي في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمس مع الترسانة على ملعب الأخير بميت عقبة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي شهد شوطها الأول انحسار اللعب في وسط الملعب بينما سيطر البلدية على الشوط الثاني ولكنه افتقد للاعب الهداف لإنهاء الهجمات.

وقد أشاد كرم جابر المدير الفني للبلدية بالتجربة ومدى الإستفادة منها في تجربة بعض الجمل والخطط التي ينوي تطبيقها في الدوري.

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وقد لعب بلدية المحلة خمس مباريات ودية أمام الشهداء والمطاحن وانتهت بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين والثالثة أمام طنطا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق واليوم فوز على الزرقا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأمام الترسانة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وسوف يلتقي بالإسماعيلي والمصري غدا وبعد غد بالإسماعيلية وبورسعيد.

وقد تعاقد الفريق مع العديد من الصفقات المميزة في الأماكن الخالية التي يحتاجها الفريق من أجل تدعيم الفريق في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز وهم: محمد جمال مدافع أيسر الجزيره حسام زين مدافع ايمن الجونه، ومحمد مسعد صانع العاب بتروجيت وائل على مهاجم شبين، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، وأحمد وفائي لاعب وسط فاركو ابراهيم فاضل مدافع نادي مصر، واسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي احمد رفعت (ريفو) صانع العاب الجزيره المطروحي.

وكان مجلس إدارة البلدية قد تعاقد مع كرم جابر لاعب الاسماعيلي السابق والمدير الفني لأندية الجزيرة والحمام المطروحي كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.