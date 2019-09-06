رياضة | المنيا يفوز وديًا على أسمنت أسيوط بهدف دون رد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يفوز وديًا على أسمنت أسيوط بهدف دون رد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق كرة القدم بنادي المنيا، الفوز على فريق أسمنت أسيوط بهدف مقابل لا شىء، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب استاد جامعة المنيا.

ودخل فريق المنيا المباراة بتشكيل ضم كل من : محمد حسانين - أحمد كاستيلا - برسوم محروس - احمد رجب - سايكو - محمد محسن - الشوبكشي - كازلوف - احمد عصام - عمرو فيرون - شعبان عبدالحميد.

بينما أشرك المدير الفني عدة لاعبين في الشوط الثاني منهم عمرو عثمان و عبد الكافي رجب، كامل أحمد، حسام حسن، زيزو، داوودا، ومحمد آدم،

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وجاء الآداء متوسطا من قبل الفريقين غالبية فترات المباراة، بينما سجل هدف المنيا الوحيد اللاعب مصطفى كازلوف في الدقيقة السادسة من المباراة.

من جانب آخر حرص المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس نادي المنيا، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس المجلس، وهاني صدقي عضو مجلس الإدارة على حضور المباراة لمتابعة آداء الفريق.

وكان فريق المنيا، قد خاض عده لقاءات تجريبيه قبل معسكر القاهره ، حيث لعب فريق المنيا 5 مباريات وديه ، اثنان منهم مع فريق الناشئين ، واثنان اخرين مع فريق القوصيه ،انتهت المباراه الأولي بينهم بالتعادل ، والمباراه الثانيه نجح الفريق المنياوي في تحقيق الفوز بها ،ثم لقاءا اخر مع فريق اسمنت أسيوط ، والتي أقيمت في ملعب أسمنت اسيوط ،والتي انتهت بفوز فريق اسمنت أسيوط ، كما خاض الفريق 4 مباريات في معسكر القاهره ، احدهما مع فريق طلائع الجيش ، والتي انتهت بفوز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف ، كما خاض لقاءا اخر مع فريق الشرقيه للدخان، بقياده المدير الفني الكابتن علاء ابراهيم ،والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ،كما نجح فريق نادي المنيا من تحقيق فوزا مهما علي كوكاكولا بهدف نظيف في لقاءا ثالث ، واختتم معسكره بتعادل ايجابي بهدف لمثله، مع فريق اتحاد الشرطه

ثم لقاءا وديا اليوم مع فريق اسمنت أسيوط ونجح فيه فريق المنيا من تحقيق الفوز به بهدف نظيف