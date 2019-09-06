رياضة | موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي اليوم 6 / 9 / 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي اليوم 6 / 9 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب تشيلي نظيره المنتخب الأرجنتينى ضمن المباريات الودية الدولية فى إطار إستعدادات الفريقين لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر تحت قيادة الحكم أنطونيو ماروفو.

موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي

ستقام المباراة فى تمام الرابعة صباح يوم الجمعه 6 سبتمبر 2019 بتوقيت القاهرة والخامسة صباحاً بتوقيت السعودية والسادسة صباحاً بتوقيت الإمارات والثالثة صباحاً بتوقيت جرينتش وستذاع المباراة حصرياً على قناة beIN Sport HD 3.

قائمة منتخب الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالونى المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى عن قائمة الفريق والتى جائت كالأتى :

حراسة المرمى:( إستبيان أندرادا) بوكا جونيورز، (فرانكو أرماني) ( ماركيسن) بورتو البرتغالى

خط الدفاع : نيكولاس أوتامندي ( مانشستر سيتي) ، جيرمان بيزيلا ( فيورنتينا) ، ليوناردو بيلاردي ( بوروسيا دورتموند) ،( ماركوس روخو) مانشستر يونايتد، (لوكاس مارتينيز) بوكا، (جونزالو مونتيل) لاعب ريفر بليت، (نيكولاس فيجال) إنديبنديتي الأرجنتينى.

خط الوسط :نيكولاس تاجليافيكو ( أياكس آمستردام الهولندي) ،( ماركوس أكونيا) سبورتينج لشبونة( ليوناردو باريديس) باريس سان جيرمان، (جويدو رودريجيز) كلوب أمريكا، (جيوفاني لو سيلسو) توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ، (نيكولاس دومينجيز) لاعب فيلز، (رودريجو دي بول) أودينيزي الإيطالى ، ( بالاسيوس) لاعب ريفر بليت الأرجنتينى، (ماتياس زاراكو) راسينج، (روبيرتو بيريرا) لاعب واتفورد،( لوكاس أوكامبوس) إشبيلية، (مانويل لانزيني) وست هام، (خواكين كوريا) لاتسيو.

خط الهجوم : (أليكسيس ماك) بوكا جونيورز، (لوتارو مارتينيز) إنتر ميلان،( باولو ديبالا) يوفنتوس، (أدولفو جايش) سان لورينزو.

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غياب نجوم الفريق

يغيب عن منتخب الأرجنتين الثلاثي الهجومى ليونيل ميسي قائد المنتخب ولاعب برشلونة بسبب الإصابة وسيغيب أيضاً الثنائي سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي دى ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للأرجنتين

حراسة المرمى :أندرادا

خط الدفاع : فيجال، أوتامندى، روخو، ماركوس أكونيا

خط الوسط :ليوناردو باريديس، بيريرا، لانزينى، لو سيلسو، دومينيجيز .

خط الهجوم : لوتارو مارتينيز.

بث مباشر لمباراة الأرجنتين وتشيلي

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