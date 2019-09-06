رياضة | ريال مدريد ترك صفقة نيمار من أجل الهدف الأكبر.. تفاصيل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ترك صفقة نيمار من أجل الهدف الأكبر.. تفاصيل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أسبانية عن السبب الحقيقي وراء تراجع نادي ريال مدريد عن المفاوضات لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وترك الساحة لغريمه التقليدي برشلونة لتقديم كافة المقترحات للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

وأكدت التقارير أن عدم إقتحام نادي ريال مدريد المفاوضات لضم "نيمار" بقوة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، آثار إندهاش الجميع خاصة وأن في بداية سوق الإنتقالات كان هناك إهتمام كبير من مسؤولي الريال لضم البرازيلي، إلي أن صفقة أخري يستعد لها الملكي كانت وراء تراجعه المفاجئ عن ضم اللاعب.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع الشاب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ولهذا لم يزاحم النادي الملكي منافسه التقليدي برشلونة في المفاوضات لحسم صفقة "نيمار" هذا الصيف.

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وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن نادي ريال مدريد يضع الفرنسي "مبابي" على رأس أولويات صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عام 2020، متفوقًا على الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، حيث يحظي اللاعب الشاب بإعجاب مواطنه زين الدين زيدان مدرب الريال، والذي يرغب في الحصول على خدماته لتدعيم صفوف الملكي خاصة وأنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية.

وأشارت الصحيفة أن مسئولو باريس سان جيرمان حذروا إدارة نادي برشلونة أن منافسه ريال مدريد سيتحرك بقوة لضم كيليان مبابي لصفوفه خلال الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أنه إذا فشل ريال مدريد في حسم صفقة "مبابي" الصيف المقبل، سوف يضم اللاعب الشاب خلال الميركاتو الصيفي عام 2021، مستغلًا خوف باريس سان جيرمان من رحيل اللاعب مجاني عن صفوفه، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2022.