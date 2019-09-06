رياضة | مارادونا يعود للتدريب من بوابة هذا النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا يعود للتدريب من بوابة هذا النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا إلى عالم التدريب مرة أخرى بعد غياب فترة طويلة لأسباب صحية، وعلى الرغم أنه لم يقدم إنجازات كمدرب ولكن يبقى اسمه كبيراً في كرة القدم نظراً لما قدمه كلاعب مع منتخب الأرجنتين والأندية التي مثلها.

وأعلن نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني رسمياً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعيين الأسطورة دييجو مارادونا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بعد الاتفاق بين الطرفين على بنود العقد.

وكان مارادونا، قد ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث مع بعض من مشجعي جيمناسيا ويؤكد لهم أنه بحالة صحية جيدة بعد أن أجرى جراحة ناجحة في الركبة اليمنى خلال شهر يوليو الماضي.

وقال مارادونا، في الفيديو المتداول موجهاً حديثه لجماهير ناديه الجديد: "يقولون إنني لا أستطيع التحرك، انظروا! انظروا! هل أنا مستعد للتدرب أم لا؟ كلكم من محبي جيمناسيا، أنتم في قلبي".

Advertisements

وكانت آخر تجارب مارادونا التدريبية عندما درب دورادوس سينالوا في دوري الدرجة الثانية المكسيكي لمدة موسمين وحقق نتائج جيدة، ولكنه رحل بعد ذلك من أجل إجراء عملية جراحية في الركبة أواخر شهر يوليو الماضي ويقال أن كان سعيداً في المكسيك ويريد أن يستمر مع فريقه.

ويقع جيمناسيا في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني حيثُ خسر 4 مباريات من 54 جولات حتى الآن في الموسم الرياضي الجديد لعام 2019.

وذكرت تقارير أرجنتينية اليوم الخميس، أن مارادونا، الفائز بكأس العالم 1986، قد دعا زميله الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا لأن يكون جزءًا من طاقم التدريب في جيمناسيا وأن يشارك في دورات تدريبية، لكن المهاجم السابق رفض الدعوة بسبب إجراءه عملية مقررة في 17 سبتمبر في سويسرا.

وكتب النجم الأرجنتيني السابق باتيستوتا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أريد أن أشكر دييجو مارادونا على العرض الذي كنت أنتظره لفترة طويلة، وأتمنى له كل التوفيق!".