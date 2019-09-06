رياضة | بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي بيراميدز حكاما أجانب لمباراته أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم الاحد المقبل.

وحدد اتحاد الكرة الساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور ٢٠ ألف متفرج.

وخاطب نادي بيراميدز إدارة اتحاد الكرة مطالبا بضرورة وجود حكام أجانب في المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم الاحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.

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كما طلب نادي الزمالك هو الآخر ضرورة اسناد مباراة نهائي كأس مصر لحكم أجنبي ليكون اتحاد الكرة أمام مطلب موحد من الفريقين بضرورة إحضار حكم أجنبي لهذه القمة.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في بطولة كأس مصر بمواجهة منية سمنود بدور الـ32 وفاز بهدف نظيف ثم فاز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين بدور الـ16 وبعد ذلك تمكن من المرور من مصر المقاصة في دور ربع النهائي بهدف نظيف وأخيراً الفوز في نصف النهائي على الاتحاد السكندرب بهدف نظيف.

أما فريق بيراميدز فاز في البداية على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بدور الـ32 ثم تخطي عقبة الأهلي بدور الـ16 بنتيجة هدف دون مقابل وفي ربع نهائي البطولة تم فاز على حرس الحدود بنتيجة هدفين نظيفين وبنفس النتيجة تخطي بتروجيت في دور نصف النهائي.