رياضة | سر استبعاد إسلام جابر من حسابات ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد إسلام جابر من حسابات ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك السبب وراء استبعاد إسلام جابر لاعب الفريق من الحسابات في الفترة الأخيرة.



ولم يشارك جابر مع الزمالك مؤخرًا بداعي الإصابة قبل أن يتماثل للشفاء واستمرار استبعاده لأسباب فنية.



ويرى المدرب أن جابر ليس الأفضل في مركزه وهناك لاعبين آخرين أكثر مهارة وقوة جسمانية وبدنية عليه وهو ما دفعه لاستبعاده من المباريات وعدم إشراكه.



وأشار إلى أنه مرتبط بعدد معين من البدلاء في مركز الهجوم على الدكة ولا يمكن أن يضع كل البدلاء في مركز صانع الألعاب.

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وشدد على أن الأولوية لديه في محمود عبد الرازق "شيكابالا" في مركز الجناح الأيمن إلى جانب إمكانية تغيير مركز محمد أوناجم وأشرف بن شرقي في بعض الأحيان لهذا الجانب أيضًا.



ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.و

تلقت إدارة نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد موافقة الجهات الأمنية على إقامة نهائى كأس مصر الذي يجمع فريق الكرة الأول بالنادي أمام بيراميدز والمقررة إقامته مساء الأحد المقبل علي ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. كان الزمالك قد حقق لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر على حساب سموحة في النهائي العام الماضي.



ونقل فريق الزمالك تدريباته إلى ستاد بتروسبورت للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور بعيدة عن الملعب بسبب أهمية مباراة بيراميدز. ونقل فريق الزمالك تدريباته إلى ستاد بتروسبورت للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور بعيدة عن الملعب بسبب أهمية مباراة بيراميدز. وكان الزمالك قد تعاقد مع جابر مطلع الموسم الجاري من صفوف مصر للمقاصة بعد إنتهاء إعارته إلى صفوف الداخلية لكن يبدو أن فرص مشاركته ستكون صعبة بسبب زحمة النجوم بسبب كثرة الصفقات الجديدة بجانب رغبة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق في الحفاظ على التجانس بين اللاعبين والاستقرار على طريقة لعب واحدة بجانب تشكيل ثابت له بما يساعد على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.



وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الدور نصف النهائي عن طريق مصطفى محمد الذي يعتبر أهم لاعبي الفريق الأبيض حاليًا.

