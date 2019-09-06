رياضة | تصفيات يورو 2020.. إسبانيا تسقط رومانيا في عقر دارها وتحلق بصدارة المجموعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصفيات يورو 2020.. إسبانيا تسقط رومانيا في عقر دارها وتحلق بصدارة المجموعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب إسبانيا فوزاً ثميناً على نظيره منتخب رومانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

انهي المنتخب الإسباني الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف خارج الديار سجله المدافع سيرجيو راموس في الدقيةق 29 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الإسباني الهدف الثاني عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 47، قبل أن يقلص النتيجة منتخب رومانيا عن طريق فلوران اندوني في الدقيقة 59.

Advertisements

حاول منتخب رومانيا البحث عن هدف التعادل واستغلال النقص العددي في صفوف منتخب إسبانيا بعد طرد المدافع لورينتي في الدقيقة 79 إلا أن دفاع اللاروخا وقف بالمرصاد لكافة هجمات أصحاب الأرض ليخرج بثلاثة نقاط ثمينة من خارج الديار بهدفين مقابل هدف.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب النرويج بهدفين دون رد على منتخب مالطا فيما فاز منتخب السويد خارج أرضه على منتخب جزر فاروه برباعية نظيفة .

وبهذه النتيجة يحلق منتخب إسبانيا في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة ويأتي في المركز الثاني منتخب السويد برصيد 10 نقاط.