رياضة | اتحاد الكرة يعلن عن موعد إجراء قرعة الدورى خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن عن موعد إجراء قرعة الدورى خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خلال ساعات عن موعد أجراء بطولة الدورى المصري للموسم الجديد 2019_2020 بعدما تم الإعلان عن رئيس لجنة المسابقات الجديد للجبلاية.

وكانت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أعلنت عن تغيير كافة لجان الاتحاد وإعادة تشكيلها من جديد ليرحل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ويأتى حسام الزناتى رئيساً للجنة بدلاً منه.

وحسام الزناتى الذى تم تعيينه رئيساً للجنة المسابقات خلفاً لعامر حسين كان مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 وهو " محمد فضل" والذى رشحه للعمل خلال المرحلة المقبلة داخل الجبلاية كمديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد وإعلان موعد إنطلاقة المسابقة والتى ستكون بشكل كبير فى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وسيحسم أيضاً اتحاد الكرة باقي تشكيل اللجان، وكان الاتحاد قد أعلن عن تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية خلفاً لسمير محمود عثمان وأيضاً تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية.