رياضة | أخبار برشلونة اليوم: قنبلة في البرسا بسبب بند رحيل ميسي وصفقة نجم ليفربول تلوح بالأفق وتحديد بدلاء فالفيردي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: قنبلة في البرسا بسبب بند رحيل ميسي وصفقة نجم ليفربول تلوح بالأفق وتحديد بدلاء فالفيردي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة، الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 - 9 - 2019:-

بسبب ليونيل ميسي.. جماهير برشلونة تتلقى أخبار سارة

قالت صحيفة موندو دبيورتيفو، بأن نادي برشلونة وجماهيره قد تلقى أخبار سارة للغاية، وذلك بعدما أعلن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني عن تعافي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك مهاجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز، من الإصابة، وهو الأمر الذي يعني بأن الثنائي سيقود هجوم الفريق خلال مباراة فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد عاني كثيرً في غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز، حيث فقد النادي الكتالوني نحو 5 نقاط كاملة في أول ثلاث جولات في بطولة الدوري الإسباني، وذلك بعدما خسر الفريق المباراة الأولى أمام نادي أتليتك بلباو بهدف نظيف، وبعد ذلك فاز برشلونة بخماسية على ريال بيتيس، قبل أن يتعادل الفريق في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني مع نادي أوساسونا بهدفين لكل فريق.

وبعد هذه السلسلة من النتائج السلبية، أصبح برشلونة يملك في رصيده 4 نقاط فقط، ليصبح في المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، وذلك بفارق وصل لنحو 5 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة نادي إتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط، وكذلك بفارق نقطة واحدة خلف الغريم التقليدي، نادي ريال مدريد، والذي يبقى في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويأمل جمهو برشلونة في أن تمثل عودة ليونيل ميسي وكذلك لويس سواريز إلى صفوف الفريق دفعة معنوية للفريق من أجل تحسين نتائج النادي الكتالوني، والذي أصبحت جماهيره تخشى من أن يبتعد الفريق مبكرًا عن سباق اللقب، خاصة في ظل تألق كتيبة دييجو سيموني في الجانب الأبيض والأحمر من مدينة مدريد.

بالقانون.. ميسي قد يرحل عن برشلونة في هذا الموعد مجانًا

قالت صحف كتالونية صباح اليوم، بأن نادي برشلونة الآن قد وضع كل أمور الإنتقالات والتعاقدات خلف ظهر عقب غلق سوق الإنتقالات الصيفية الأخيرة، وأصبح الآن أمام إدارة برشلونة هدف وحيد فقط طوال هذا الموسم، وهو تجديد عقد النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي.

وكشفت التقارير الإعلامية عن مفجأة مدوية، وذلك بعدما أكدت بأن ليونيل ميسي يوجد في عقده بند يسمح له بالرحيل عن صفوف الفريق في صيف عام 2020، ولكن إدارة برشلونة تعتمد على العلاقة الوطيدة بين ميسي وبين جماهير برشلونة، لذا فإنها ترغب في أن يوافق ميسي على العرض الذي ستقدمه إدارة برشلونة في الفترة المقبلة من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم أو موسمين إضافيين.

وذكرت الصحف الكتالونية، بأن ليونيل ميسي لا يطمح في الرحيل عن صفوف برشلونة، ويعلم جيدًا بأن بقاءه في الفريق هو الأفضل بالنسبة له، خاصة بعدما اللاعب إلى مكانة كبيرة في قلوب جماهير ملعب كامب نو، ربما لم يصل لها أي لاعب كرة قدم من قبل.

الجدير بالذكر، بأن ليونيل ميسي كان وقع على عقوده الأخيرة مع برشلونة قبل نحو موسمين من الأن، ووقتها تم الإعلان بأن ميسي يتقضى أجر يجعله هو الأعلى في أوروبا كلها، وتحدثت التقارير عن حصول "البولجا"، على نحو 40 مليون يورو كراتب سنوي من نادي برشلونة، ومن المتوقع بأن يكون العقد الجديد للأسطورة ليونيل ميسي مع البلوجرانا يجعله يستمر كأعلى الاعبين أجرًا داخل القارة العجوز.

خطر الإقالة.. برشلونة ضد فالفيردي والفرصة الأخيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك تفكير داخل أروقة نادي برشلونة الإسباني تجاه إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأشارت التقارير الكتالونية ، أن إدارة نادي برشلونة أصبحت في حيرة من أمرها فيما يتعلق بمستقبل المدرب أرنستو فالفيردي؛ خاضة بعد للنتائج السليية التي حققها الفريق الكتالوني في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة من أصل ثلاث مباريات حيث تعادل الفريق في مباراة وخسر أخرى؛ ليجمع ٤ نقاط فقط تجعله في المركز الثامن في جدول الترتيب.

وقالت تقارير صحفية كتالونية؛ بأن الادارة الان تخطط لأقالة المدرب أرنستو فالفيردي في حالة التعثر من جديد.

ولكن ربما الشئ الوحيد الذي يعيق إدارة برشلونة عن إقالة فالفيردي هو عدم وجود البديل الجاهز لقيادة النادي في الوقت الحالي؛ وفي حالة توفره فإن ادارة البلوجرانا ستقوم بإقالة المدرب الإسباني في الحال.

برشلونة يُحدد المرشحين لخلافة فالفيردي في حالة إقالته

انتشر في الآونة الأخيرة عددًا كبيرًا من الأخبار التي تشير إلى اقتراب رحيل أرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بسبب النتائج السلبية المتتالية التي يتعرض لها الفريق في بداية الموسم الحالي، رغم إبرام العديد من الصفقات القوية خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019.

وسقط برشلونة في فخ الخسارة في الجولة الأولى بنتيجة 1/0 أمام أتليتك بيلباو بهدف مباغت في الدقائق الأخيرة من أدوريز، وتعثر في الجولة الثالثة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام أوساسونا.

وهناك 4 مدربين مرشحين لخلافة فالفيردي، هم الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس، وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، والهولندي رونالدو كومان، والفرنسي لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق.:

مفاجأة.. جوارديولا أحرج إدارة برشلونة!

كشفت قناة 'TV3' الكتالونية، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل حيثُ رفض بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي طلب غير رسمي من إدارة نادي برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.

وقالت القناة الكتالونية أن نادي برشلونة قد عرض لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو على مسؤولي مانشستر سيتي ولكن بيب جوارديولا بدوره قد رفض فكرة التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت القناة الكتالونية أن بيب جوارديولا لم يكن لديه أي نية للتعاقد مع فيليب كوتينيو هذا الصيف ولم يهتم بالبرازيلي أبداً رغم معرفته بجودة اللاعب فنياً ولكنه رأى أنه لن يناسب فريقه لذلك رفض عرض برشلونة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عرض برشلونة لم يكن رسمياً، لذلك بعد رفض جوارديولا اتجهوا للبحث عن أي نادٍ آخر للتخلص من خدمات البرازيلي الدولي.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي برشلونة يدركون تماماً أنه صعب جداً بيع كوتينيو بمبلغ 100 مليون يورو لذلك فكروا في انتقاله لأي نادٍ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتواصل نادي بايرن ميونيخ مع مسؤولي برشلونة وتوصلوا لاتفاق لضم فيليب كوتينيو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد دفع مبلغ 8.5 مليون يورو، ويمكنهم بعد ذلك شراءه مقابل 120 مليون يورو.

الكشف عن كواليس رفض ديمبيلي المبادلة مع نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، عن السبب الحقيقي وراء رفض عثمان ديمبيلي فكرة الدخول ضمن عملية انتقال نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مع الساعات الأخيرة من يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، أن عثمان ديمبيلي قد أعلن رأيه بوضوح شديد وهو عدم رغبته في الرحيل عن برشلونة كجزء من صفقة المبادلة واتخذ الجناح الشاب هذا القرار بناءاً على أنه لا يريد إنهاء مسيرته في ملعب "كامب نو" رغم أن باريس سان جيرمان كانوا يريدون ضمه بأي طريقة.

وقالت الصحيفة الفرنسية أن ديمبيلي يحب "كامب نو" كثيراً وليست لديه نية أي لمغادرة برشلونة ويُقال إن النادي الكتالوني هو "نادي أحلامه" وأنه لا يخشى المنافسة التي يواجهها للوصول إلى للتشكيلة الأساسية، حتى لو كان ذلك يتضمن وصول نيمار للنادي.

ونقلت الصحيفة الشهيرة تصريحاً على لسان ديمبيلي يقول خلاله: "سأقاتل من أجل فرض نفسي هنا"، مشيرةً أن الدوري الفرنسي لا يعجب اللاعب كثيراً ولا يرى أن هناك تنافسية كما يؤكد بأن "حلمه الكبير" هو الفوز بالكرة الذهبية وعلى الأرجح لن يحقق ذلك سوى مع برشلونة.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن هناك علاقة لا تزال جيدة تجمع بين ديمبيلي وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعد أن كلاهما معًا لموسم في دورتموند، لكن علاقتهما تتجاوز إطار المدرب واللاعب.

وأكدت صحيفة "ليكيب" ديمبيلي دائماً ما يتحدث مع توخيل وهناك رسائل تهنئة متبادلة بينهما وذلك كان سبباً في في اختيار مدرب باريس للاعب الفرنسي ليكون بدلاً من نيمار حال رحيله إلى النادي الكتالني خلال صيف 2019.

واستطردت الصحيفة خلال تقريرها: "منذ بداية المفاوضات بين باريس وبرشلونة، حدد توخيل هدفه وهو ضم عثمان ديمبيلي ولكن لسوء الحظ فأن اللاعب يرى أنه سيحقق نجاحات كبيرة في المستقبل بقميص البارسا".

رئيس رابطة الليجا يصدم برشلونة والسر "نيمار"

يبدو أن مسلسل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لم يصل بعد إلى فصله الأخير، على الرغم من بقائه رسميا في صفوف باريس سان جيرمان لموسم جديد.

وخرج خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني الليجا، بتصريحات مثيرة، حيث قال إن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، لن يرحل عن صفوف النادي الفرنسي في الفترة المقبلة.

وتابع تيباس في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" نيمار سيتقاعد في سان جيرمان لأن رحيله عن برشلونة كانت عملية خارج نطاق السوق، وأمر مستحيل وضعه مجددًا في سوق الانتقالات.

وواصل تيباس:" تعاقد نيمار مع باريس كان أمرا صعبا ولا يحدث الا كل 10 سنوات، كان حالة شاذة لنظام التحكم الاقتصادي في كرة القدم الأوروبية، ونحن استنكرنا ذلك بالفعل، كان مستحيلاً على فريق أوروبي أن يتحمل 226 مليون يورو بالإضافة إلى 27 مليون معفاة من الضرائب للاعب.

يذكر أن فريق برشلونة حاول استعادة نيمار في الصيف، ولكن الفريق الباريسي وضع شروطا صعبة تسببت في فشل الصفقة، وبقاء نيمار لفترة جديدة في حديقة الأمراء، على الرغم من رغبته في الرحيل.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، بعدما قرر النادي الفرنسي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة، والمقدر بـ222 مليون يورو.

ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة في أي وقت.. تعرف على التفاصيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نجم برشلونة الإسبانى يستطيع الرحيل عن الفريق الكتالونى فى كل فترة إنتقالات صيفية من كل عام حسبما ينص العقد الخاص به، وأن برشلونة لا تستطيع وقتها أن تحبره على البقاء. وذكرت صحيفة EL País الإسبانية أن عقد أسطورة برشلونة وقائد الفريق ليونيل ميسي ينص على أن من حق اللاعب الرحيل فى أى وقت يريده من برشلونة وفى كل شهر يونيو من كل عام وخلال فترة الإنتقالات الصيفية يستطيع الرحيل دون العوجة للبارسا. وأشارت الصحيفة أن هذا القرار ليس مخصص لليونيل ميسي فقط بل كان أيضاً ذلك العقد مبرم بين النادى وبين لاعبين كبار أخرين مثل كارلوس بويول وأندرياس انييستا وتشتفى هيرنانديز حيث أن العلاقة بين الطرفين لا تعتمد على العقد بل على الولاء والإنتماء. ويذكر أن ليونيل ميسي مازال يعانى من إصابة فى الساق منعته من المشاركه مع برشلونة خلال ال 3 مباريات التى خاضهم الفريق فى بطولة الدورى الإسبانى حتى الأن أمام كل من أتليتك بيلباو وريال بيتيس وأوساسونا.

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