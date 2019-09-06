رياضة | صفقة تبادلية منتظرة بين أتلتيكو وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية منتظرة بين أتلتيكو وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد سيحاول أن يبرم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 وذلك بعدما فشل فلورنتينو بيريز في جلب احتياجات المدرب زرين الدين زيدان خلال الفترة الصيفية.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز يسعى للتخلص من لاعبه الكولومبي جيمس رودريجيز وذلك بعدما فشلت في الوصول لاتفاق من أجل بيعه خلال الفترة الصيفية بناءاً على رغبة المدرب زيدان رغم وجود عرضين من ناديي أتلتيكو مدريد ونابولي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز لا يعجبه مستوى تيبو كورتوا الذي تلقى 54 هدفاً خلال 37 مباراة وبالتالي فأنه سيحاول التعاقد مع الحارس يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد.

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وينوي فلورنتينو بيريز إبرام صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد حيثُ سيقدم البلجيكي تيبو كورتوا و45 مليون يورو وحتى قد يضع الكولومبي جيمس رودريجيز مقابل الحصول على خدمات الحارس السلوفيني يان أوبلاك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان يرى ضرورة إنفاق تلك الأموال على تدعيم مراكز أخرى مثل خط الدفاع مع تراجع سيرخيو راموس وفاران ورغبته في ضم السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

كما يحاول ريال مدريد تدعيم خط وسط الفريق حيثُ ينتظر أن تشهد فترة انتقالات يناير 202 إبرام صفقات قوية مثل بول بوجبا لاعب وسط مان يونايتد أو برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي والذي يعرضه وكيل الأعمال خورخي مينديز على الإدارة المدريدية.

والجدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد قد أبرمت عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية مثل رودريجو من سانتوس ولوكاي يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد من تشيلسي وإيدير ميليتاو من بورتو وفيرلاند ميندي من ليون الفرنسي.