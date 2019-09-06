رياضة | أخبار ريال مدريد: الريال يُجهز 120 مليون يورو لضم زميل رونالدو وزيدان يطلب هذه الصفقة وانقسام بسبب نجم الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد: الريال يُجهز 120 مليون يورو لضم زميل رونالدو وزيدان يطلب هذه الصفقة وانقسام بسبب نجم الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 5 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها أن عودة البلجيكي إيدين هازارد إلى التدريبات ودخول نبيل فقير نجم ريال بيتيس دائرة اهتمامات الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بشرى سارة لجمهور الملكي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لاعبي ريال مدريد تدربوا تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق والذي استقبل خبرًا سارًا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن هازارد لمس الكرة لأول مرة منذ تعرضه للإصابة قبل بداية الموسم الحالي وإذا لم يتعرض لأي انتكاسة سيكون جاهزًا للظهور الرسمي الأول له أمام ليفانتي في 14 سبتمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني .

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد سافر إلى بلجيكا وخضع لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي الذي قرر عدم استعداده للمشاركة في المباريات أثناء فترة التوقف الدولي الحالية وعاد لاستكمال فترة التعافي مع الملكي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المُصابون خيمس رودريجيز وإبراهيم دياز واصلوا التدريب على العشب للتعافي بيما لازال إيسكو في صالة الألعاب الرياضية وهو فرصته قليلة في العودة في المباراة المقبلة لكنه ليس مستبعدًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باقي اللاعبين واصلوا التدرب في المران بشكل طبيعي وهم مارسيلو وميندي وناتشو وأودريوزولا ولوكاس فاسكيز ومارينو دياز ورودريجو مع لاعبي فريق الشباب.

وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت عن غياب 5 لاعبين عن صفوف الملكي مع بداية الموسم الجديد بعد إصابة كلا من الفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي رودريجو والبلجيكي إيدين هازارد وإبراهيم دياز.

وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن الضربة الأقوى للملكي كانت إصابة الإسباني ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي وسيغيب بسببها عن الملاعب لمدة طويلة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

- بيريز يكشف كواليس احتفاله بهدف الملكي في مرمى ليون

كشف فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن كواليس احتفاله بهدف الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق في مرمى ليون الفرنسي في موسم 2010-2011 في بطولة دورى أبطال أوروبا.

وقال بيريز في تصريحات لشبكة RMC الفرنسية: " احتفلت بأهداف الفريق مرتين فقط من قبل، أول مرة كان هدف بنزيما ضد ليون والثاني هدف راموس في نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد".

واختتم بيريز تصريحاته قائلاً : "حين شارك بنزيما وسجل الهدف ضد ليون كنت سعيدًا لدرجة أنني لم أتمكن من السيطرة على انفعالاتي واعتذرت لجون ميشيل أولاس رئيس ليون لأنها كانت المرة الأولى التي احتفل بها في حياتي".

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن هذه المواجهة كانت مهمة لبيريز لأن الميرينجي لم يتخطى مرحلة دور الـ16 في البطولة لعدة سنوات وفي الموسم السابق لهذه المباراة أطاح ليون بالملكي من البطولة ودخل ريال مدريد لقاء العودة على ملعبه سانتياجو برنابيو بعد أن تعادل في مبلراة الذهاب بهدف لمثله ونجح بنزيما بعد 28 ثانية فقط من مشاركته كبديل من تسجيل الهدف الثاني وفاز الملكي بثلاثية نظيفة وتخطى الدور الربع نهائي من البطولة.

وسيواجه ريال مدريد ليفانتي في الرابع عشر من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ويسعى للفوز لاستعادة ذاكرة الانتصارات عقب التعادل مع فياريال وبلد الوليد في الجولتين الثانية والثالثة.

- رئيس سبورتنج لشبونة يكشف كواليس عرض توتنهام لضم هدف ريال مدريد

كشف فريدريكو فارانداس رئيس سبورتنج لشبونة بأنه وجه ضربة موجهة لتوتنهام بسبب محاولته التعاقد مع برونو فيرنانديز نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وذكر فارانداس البالغ من العمر 39 عامًا بأن توتنهام عرض 40 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب خط الوسط الشهر الماضي بالإضافة إلى مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني سيتم دفعه في حالة تتويجهم بأي بطولة.

وقال فارانداس في تصريحات في مقابلة لشبكة Visao de Mercado البرتغالية ونقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية :" فشل توتنهام في الفوز بأي بطولة سيمنع سبورتنج من الحصول على مبالغ إضافية".

وأضاف : "لقد تلقينا عرضًا بقيمة 45 مليون يورو من توتنهام بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمكافآت".

وتابع :"أحد الحوافز كان لتوتنهام الفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال وهو أمر لن يحدث أبداً".

وأردف قائلا : "كل ناد لديه لاعبين للبيع، بنفيكا باع جواو فيليكس أفضل لاعب لديه كما باع بورتو لاعبه إيدير ميليتاو واثنين من أفضل لاعبيه هما هيكتور هيريرا وياسين الإبراهيمي مقابل لا شيء".

واستطرد قائلا :"هل يجب أن نبيع نجومنا؟ نعم، لكننا نجحنا في الحفاظ على أفضل لاعب وسط في أوروبا، هذا هو الإنجاز".

وواصل :"أفضل مهاجم يلعب مع يوفنتوس وأفضل حارس مرمى وأفضل مدافع يلعبان في ليفربول وأفضل لاعب خط وسط في سبورتنج".

واختتم فارانداس تصريحاته قائلاً :"من الصعب تصديق ذلك، أليس كذلك؟ حقيقة كرة القدم البرتغالية هي أن الأندية يجب أن تبيع".

- إنقسام في ريال مدريد بسبب فينسيوس جونيور

تسبب البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في حالة إنقسام بين جماهير الريال، بخصوص موقفه من الاستمرار مع الفريق الملكي بعد تراجع مستواه بشكل كبير خلال المباريات الأخيرة التي خاضها مع الميرينجي بالدوري الاسباني.

وتختلف أراء جماهير ريال مدردي بشأن مستقبل "جونيور" مع النادي الملكي، حيث يري البعض ضرورة رحيله على سبيل الإعارة للحصول على فرصة جيدة للمشاركة قبل العودة والاستفادة من خدماته، بينما يري آخرين بيع اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، بعد تذبذب مستواه وعدم تقديمه أي إضافة للفريق.

وتري جماهير ريال مدريد أن "جونيور" لن يكون له دورًا مع الفريق الملكي في المرحلة القادمة، بعد إقتراب البلجيكي هازارد من العودة للمشاركة مع الفريق مجددًا، مما سيعيد اللاعب البرازيلي لدكة البدلاء مرة أخري.

وكتب أحد مشجعي الملكي على "تويتر": اذا لم يعتمد عليه في المستقبل احسن له ان يذهب اعاره نفس كوبو لان فينيسيوس حرام يقعد على دكه البدلاء لانه سوف يفقد مهارته يجب ان يعتمد عليه او يذهب اعاره الى اي نادي صغير ليحصل على"، واتفق معه آخر قائلًا: " كلام جميل ومتفق عليه".

بينما يري مشجع آخر أن الأزمة ليست في "جونيور" وكتب: " المشكله ليست بيفينسيوس المشكله بزيدان الذي لايرغب باللاعبين الموهوبين والشباب لانه لايعرف كيف يوضب الاعب لذالك تراه يعتمد على الاعبين القدامه وفرغ الريال من مجموعه من الاعبين الشباب، إنه مدرب فاشل".

ورأي بعض المشجعين أن سبب تراجع مستوي جونيور هو ابتعاده عن الجبهة اليسري بسبب وجود جاريث بيل، وطلب ضرورة رحيل اللاعب علي سبيل الإعارة إذا لم يستفيد به الفريق هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يناقش مسؤولي ريال مدريد مستقبل جونيور وبعض اللاعبين الآخرين داخل صفوف الملكي خلال الفترة المقبلة، لإتخاذ قرار بشأنهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية والتي قد تشهد رحيل بعض اللاعبين عن الملكي حتي لو علي سبيل الإعارة، وخاصة وأن الريال يخطط لإبرام تعاقدات جديدة.

- ليس بوجبا.. بيريز يخضع لرغبة زيدان ويجهز لصفقة كبرى

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن وعد جديد قدمه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يشعر كثيراً بالغضب من الإدارة بسبب عدم التعاقد مع لاعبين قد طلبهم هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن زيدان قد طلب من فلورنتينو بيريز التعاقد مع مدافع قوي في ظل رغبته بتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض نظراً لتراجع الثنائي سيرخيو راموس ورافائيل فاران ولكن هذا الطلب لم يتحقق في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2019 والتي انتهت مع الساعات الأخيرة من يومالإثنين الماضي 2 سبتمبر.

كما أوضحت الصحيفة الإسبانية أن تركيز إدارة ريال مدريد في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي كان على تدعيم خط وسط الفريق حيثُ انشغلت الإدارة المدريدية بمفاوضاتهم المتعثرة مع مانشستر يونايتد على ضم بول بوجبا بالإضافة إلى فشل إتمام ضم برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة لضيق الوقت فكل هذه الأمور أدت لعدم التعاقد مع مدافع جديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد بالفعل قد جهزت مبلغ 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع السنغالي الصلب خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالا الشتوية المقبلة في شهر يناير 2020.

وأشارت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إلى أن إدارة نادي ريال مدريد لن تجد أي سهولة في التعاقد مع كوليبالي وينتظر أن يرفض كارلو أنشيلوتي مبلغ 100 مليون يورو وسيطلب رقم أكبر من أجل قبول عرض النادي الملكي.

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والجدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد لم تسهل عملية نقل جيمس رودريجيز إلى نابولي الإيطالي لذلك ستكون هناك صعوبة في ضم كوليبالي وعليهم رفع المبلغ لإغراء الإدارة الإيطالية.

- ديل بوسكي: ريال مدريد نجح في حل مشكلته الحقيقية

تحدث فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا الأسبق، على التغييرات التي يشهدها نادي ريال مدريد خلال الفترة الحالية، سواء بعودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق مجددًا، أو التعاقدات الجديدة وأبرزها البلجيكي إيدين هازارد، وتوقعاته بشأن الفريق الملكي بالموسم الحالي.

وقال "ديل بوسكي" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: " ريال مدريد كان لديه مشكلة حقيقية، ونجح في حلها بأفضل طريقة ممكنة بإعادة "زيدان" لتولي القيادة الفنية للقريق مجددًا".

وأضاف: "ريال مدريد يمتلك فريق رائع، والتعاقد مع إيدين هازارد كان مهم للفريق، وليس هناك أي قلق بعد إصابة اللاعب البلجيكي، لأن الأمر سينتهي بتسجيل الريال الأهداف لأنه يمتلك الكثير من العناصر والوافدين الجدد المميزين".

وعن بقاء جاريث بيل قال: " استمرار جاريث بيل مع ريال مدريد ليس أمرًا غريبًا، خاصة وأنه لم يصدر عن اللاعب أي سلوك سيئ، ومشكلته كانت تتمثل في عدم تكيفه وإنسجامه مع ريال مدريد، والقليل من الجمهور تحدث عن مستواه، وأعتقد أنه قادر على تقديم أداء جيد مع الفريق خاصة وأنه لاعب جيد جدًا".

وتطرق "ديل بوسكي" في نهاية تصريحاته للحديث عن رحيل كريستيانو رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي، حيث أكد أن النجم البرتغالي تم استهلاكه بشكل كبير لمشاركته بشكل أساسي في معظم مباريات الريال، مشددًا على أن الفريق تأثر بعد رحيله.

- بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن مفاجأة سارة لعشاق ريال مدريد الاسباني، بخصوص عودة نجم الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية، واقترابه من المشاركة في مباريات الفريق القادمة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد المنضم لريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف عاد للمشاركة في تدريبات الكرة مع ريال مدريد، حيث لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الفخذ الذي تعرض لها والتي أبعدته عن مباريات فريقه في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة أن "هازارد" تدرب بشكل منفرد اليوم بعيدًا عن باق الفريق، ويأمل ريال مدريد أن يتمكن اللاعب من العودة إلى تشكيلة الملكي خلال الأيام الـ9 القادمة واللحاق بمباراة ليفانتي بالدوري الاسباني، خاصة وأن الفريق تنتظره رحلة صعبة لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة إشبيلية في الليجا.

وكان هازارد قد غادر معسكر المنتخب البلجيكي مطلع هذا الأسبوع للتركيز على الاستعداد لمواجهة الريال القادمة ضد ليفانتي في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" والمحدد لها 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ومن ناحية أخري قام جيمس رودريجيز وإبراهيم دياز بالمشاركة في تدريبات ريال مدريد اليوم، وتعافي إيسكو من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، أما بقية لاعبي الفريق الأول مارسيلو ، وميندي ، وناتشو ، وأودريوزولا ، ولوكاس ، وماريانو دياز ، ورودريجو - فقد تدربوا جميعًا مع فريق ريال مدريد "كاستيا".

- كريم بنزيما: كنت أتحرك في الوسط لأجعل رونالدو يسجل الأهداف!

تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الاسباني عن دوره داخل تشكيلة ريال مدريد، كما رد على الإنتقادات التي يتعرض لها أحيانًا بسبب غيابه بعض الفترات عن التهديف مع الفريق الملكي.

وقال بنزيما في تصريحات لـ"بي بي سي": "كان لدينا صاروخ في ريال مدريد، وهو جاريث بيل، والهدّاف كريستيانو رونالدو، وبعد ذلك كنت أنا هناك، في المسافة بين الاثنين، القطعة التي تعمل من أجل كل شيء، في ليون كنت منهي الهجمات، هنا كان يوجد رونالدو ، لعبت معه دورًا آخر".

وأضاف "بنزيما" قائلًا:"لقد سجلت أهدافًا، لكنني كنت أكثر نشاطًا في بناء الهجمات، والحركة، أحاول فتح المساحات بالنسبة لي ، ليس لأنك تمتلك الرقم 9 ، يجب أن تكون هدافًا إنه أسلوب لعب مختلف".

وواصل تصريحاته :"كنت أتحرك في الوسط لتحرير مساحة والسماح لـ (كريستيانو) بالتسجيل بالنسبة لي ، كان هدافًا حتى لو كان يلعب على اليسار".

وعن هدفه ضد ليفربول قال:"كنت بحاجة إلى هذا الهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا، احساسي بعد هذا الهدف واحد من أفضل ما شعرت به منذ أن كنت صغيراً ولعبت كرة القدم بالنسبة لي ، فإن دوري الأبطال يشبه كأس العالم".

أما بالنسبة لهدفه ضد أتليتكو مدريد قال :"هكذا أحدد كرة القدم في الواقع إذا كنت من المشجعين الذين ذهبوا إلى الملعب ، فإنني أرى ذلك لأن الأهداف ستراكم دائمًا ، لكن الأشياء مثل التي فعلت ، لا تحدث كل يوم ، لديك كل شيء هناك ، الكرة ، السرعة ، التمريرة".

وأكمل تصريحاته: "في مباراة كهذه ، ضد خصم مثل أتلتيكو مدريد، الأمر يستحق أكثر من هدف جميل مثل الذي سجلته في دوري أبطال أوروبا".

- بيل يرد على انتقادات جماهير ريال مدريد

علق الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الاسباني على الإنتقادات التي يتعرض لها من الجماهير المدريدية، والتي طالبت برحيله في أوقات كثيرة بسبب تراجع مستواه مع الفريق الملكي.

وقال "بيل" في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "الانتقادات من المشجعين؟ "أنا لا أستمع لهم لأنهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه، انهم لا يعرفون الوضع الذي أمر فيه".

وأضاف النجم الويلزي: " صيف معقد؟ "لم يكن تأثيره كبير، لقد قضيت إجازة صيفية رائعة، كان هناك الكثير من الحديث الجيد والسيئ لكنني واصلت العمل بجد في التدريبات والأشياء التي حدثت ستظل خاصة في النادي ولكن إذا كنت تريد الاجابة فعليك إن تسأل النادي".

وبسؤاله عن ممارسته رياضة "الجولف" قال: " من الواضح أن كرة القدم هي الرقم واحد بالنسبة لي والجولف هو هواية مثل أي شخص آخر لديه هواية، إنها مجرد لعبة أستمتع به حقاً وهي ما تجعلني أهدأ عقلياً خارج الملعب".

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