شكرا لقرائتكم خبر عن محسن آل علي ..قائمة شرف «الأيرو مان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع قائد منتخب الترايثلون محسن آل علي بصمته، أمس، على لوحة الشرف للاعبين المشاركين في مونديال «أيرو مان» للّاعبين النخبة، الذي ينطلق بعد غد في فرنسا، وكتب اسم الإمارات إلى جانب أسماء الدول المشاركة في واحد من أبرز الأحداث العالمية في الترايثلون. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محسن آل علي ..قائمة شرف «الأيرو مان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.