الامارات | الوصل يطلب فوزاً «تاريخياً» على الفجيرة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطلب فوزاً «تاريخياً» على الفجيرة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل والفجيرة مواجهة تاريخية، عندما يلتقي الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما في مسابقة كأس الخليج العربي، الساعة 7 مساء على استاد الوصل في زعبيل، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، إذ يسعى «الإمبراطور» إلى الاطمئنان على الفريق في آخر المباريات التي يخوضها قبل بدء مسابقة دوري الخليج العربي، حيث يلتقي النصر في الجولة الأولى.

ويسعى «الفهود» إلى تحقيق الفوز الثاني، بعدما بدأ مشواره في البطولة بالفوز على حتا في مباراة مثيرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما بدأ «الأصفر» الموسم بأفضل طريقة بالتفوق على الهلال السوداني في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بمجموع المباراتين 3-2، ليتأهل إلى ثمن النهائي.

في المقابل يأمل الفجيرة تحقيق أول فوز له في الكأس، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الوحدة 3-1، بينما أهدر فوزاً كان في متناوله أمام عجمان، بعدما تقدم «الذئاب» بهدفين، قبل أن يتعادل «البرتقالي» بهدفين لمثلهما، ليصبح في رصيد الفجيرة نقطة واحدة من مباراتين.

من جهته، أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن الفريق يدخل المباراة دون غيابات، باستثناء المنضمين إلى المنتخبات الوطنية، بينما أشاد بفريق الفجيرة، مشدداً على أنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين.

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وتحدث المدرب الروماني عن الاستعدادات لدوري الخليج العربي، وقال: «جميع الأندية تواجه صعوبات في بداية الموسم، ويعد ذلك أمراً طبيعياً، وبالنسبة إلى الوصل لقد بدأنا الموسم بخوض مباريات صعبة، باللعب أمام الهلال السوداني في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بينما تنتظرنا بداية قوية في الدوري بمواجهة النصر ثم العين، ونحن نعمل على علاج الأخطاء التي ارتكبناها في أول ثلاث مباريات في الموسم، حتى نظهر بشكل جيد في المباريات المقبلة».

- الوصل يواجه

الفجيرة للمرة

الأولى في كأس

الخليج العربي.